危機就是轉機，這句話應驗在日本商務旅館「東橫INN」的女社長黑田麻衣子身上，新冠肺炎疫情持續影響日本，根據調查已經有115家企業申請破產，其中比重佔最大的是旅遊業、餐飲業以及酒店業，但「東橫INN」不但沒有受到影響，反而逆勢成長，就竟是怎麼做到的呢？

由西田憲正創辦的東橫INN，是一間日本商務旅館，創立於1986年1月，至今超過250家分店，且在韓國、柬埔寨、菲律賓、德國、法國、蒙古也設有分店。因應新冠肺炎，日本為了避免人潮湧入醫院，症狀輕微或無症狀感染者，可以選擇回家、或是住飯店療養，而東橫INN率先接受政府徵召，成了具備療養設施之一的旅館。

女社長黑田麻衣子受訪時曾說，「因為新冠肺炎，觀光客住房率大減，那就不如幫助國家吧」！這句話讓東橫INN好評不斷，目前有10 間分店作為療養場所，會依情況繼續增加。黑田麻衣子會接手東橫INN，因為父親西田憲正爆發醜聞，違法改建以及污水處理不當，也因此入獄，原本與丈夫、女兒在德國生活的黑田麻衣子，決定回國挽救、保護公司。

一開始並不順遂，2008年遭遇金融危機、2009年住房率由2004年的83.1%跌至60%、2010年出現資金短缺危機，黑田麻衣子重振關鍵第一步，就是調整旅館人事結構，管理階層9成都是女性，改變過往對日本旅館的印象，黑田麻衣子認為，女性工作時往往比男性加倍努力，也比較細心。

東橫INN娘子軍平均年齡48歲，且堅持僱用沒有沒有飯店經驗的人，「因為只有她們，才能讓住客有回到家、放輕鬆的感覺」，且女性主管溫暖待客，細心審視飯店各角落，黑田麻衣子把「女將迎客之道」推廣到全世界，奠定在日本商務旅館的地位。

(中時電子報)