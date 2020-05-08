高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，6月6日則是投票日。名嘴黃創夏爆料說，他的一位科技宅男學長，氣得要回把人生的第一次給罷韓投票，並舉「豬揚」變色為例，還沒結婚被罵爆，何況韓國瑜和高雄市民有4年之約，怎麼可以說來就來、說走就走。

黃創夏在政論節目《新聞面對面》中指出，韓國瑜做錯什麼嗎？他的一個學長，是竹科第一代的高階工程師，是科技宅男，他最近很生氣，在LINE群組裡說，6月6號他要回去，要把他人生的第一次給罷韓投票，他以前是不投票的。搞科技的人，為什麼這麼生氣，他們都很好奇，結果他講了「背叛」，關鍵就在「背叛」這兩個字。

黃創夏接著說，科技宅男學長還特別舉了個例子，指連「豬揚」變色這種事，他們兩個都還沒有結婚，但都要被釘到牆壁上去了。而韓國瑜跟高雄市民有4年之約，怎麼可以說來就來、說走就走，出去後又回來，要留就留，讓他感到生氣。他之所以氣4年之約，是因為兩年前，他叫他的兄弟姐妹回去投票給韓國瑜，那時是期待有個變化，以致他們都覺得被背叛，所以他們這次要全家回高雄投票。

黃創夏點出，從民調來看，從1月11號到現在為止，各種民調，5成以上的人認為該罷免，但是沒那麼強的動力，而最近這些事，讓他們覺得，搞背叛就算了，乖乖地面「自我檢14天」，不要出來，但卻還要講東講西、動東動西。讓人真正生氣的是什麼，就是他們已經不會去聽高雄市政府講什麼，那麼多人幫韓解釋，也讓人覺得明明回來了，卻還沒有低聲下氣，還東搞西搞，以致氣到非要把他罷免，所以這個情緒己經沒辦法了，所以罷免投票一定會衝得很高。

黃創夏透露，最近韓粉又回來找他了，但不是在罵他，而是到他那兒喊口號「高雄要80萬的韓粉站出來，讓他們丟臉」，他們要投反對罷免票。反罷免拉高聲勢，韓國瑜也沒辦法，很多支持韓的人登廣告，就是因為不服氣。而最重要的一件事，在經過100多天的防疫，大家都悶了，很多活動會想去，若疫情繼續穩定下去，6月6日天氣又好，大家都回去，罷韓、反罷韓對撞的結果，投票率恐怕會超過25%以上。

國民黨台北市議員徐巧芯則提到，傳朱立倫投入高雄補選這件事，從來沒有跟朱立倫討論到，只討論到罷韓會不會過。現在朱立倫好像聲勢看起來不錯，形象也比較好。假如朱立倫真的去遷戶籍去選，那全台灣現在焦點就會討論，國民黨已經覺得韓國瑜死定了。她認為，就算今天韓真的被罷免了，也一定由現在戶籍就在高雄的人去選，特別大張旗鼓去找一個人去遷戶籍，誰敢做這種事，因如果遷戶籍，未來韓國瑜若沒被罷免，會很尷尬。

(中時電子報)