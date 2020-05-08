台灣基進成員8日晚間11時率隊突襲高市府四維行政中心外圍人行道，以高壓水槍在地板噴出「666投票罷」字樣。（台灣基進提供／袁庭堯高雄傳真）

日前遭高雄市長韓國瑜控告「妨害名譽」的台灣基進高雄黨部新聞部主任黃柏翔，8日晚間11時率隊突襲高市府四維行政中心外圍人行道，以高壓水槍在地板噴出「666投票罷」字樣，遭到警方關切。黃柏翔強調，此舉與律師討論過，豪無違法之處。

市府對此行動也發出聲明，強調清潔同仁維護市容整潔很辛苦，如果平常其他一般宣傳都沒有使用地板，希望政治運動團體可以體諒他們的辛苦，尤其很多都是為人母親，請讓他們可以安心過母親節。

台灣基進一行人8日深夜帶著水桶、高壓水槍至四維行政中心外圍人行道，以模板在地面噴出罷韓標語，也同步開臉書直播，與韓市府嗆聲意味濃厚。

員警獲報後趕抵現場，強調此舉已違反《社會秩序維護法》，但現場台灣基進工作人員反嗆「沒有妨礙社會秩序、公共利益、交通安全」，完全不理員警勸阻。

黃柏翔表示，為了反制高市府拆廣告看板的選擇性執法，日前Wecare高雄才以牆面投影方式表達罷韓聲音被封殺的不滿，台灣基進也以洗地板刻字的方式，要讓市長難以消除罷韓的聲音。

黃柏翔還說，洗地板的方式不會破壞公物，宣傳效果十足，算是替週末高雄各大路口發黃布條的活動暖身。罷韓團體未來會繼續用各種創意方式持續宣傳罷免。

(中時 )