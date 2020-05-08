副總統陳建仁8日下午以視訊方式接受法國24小時新聞台（France 24）專訪，陳建仁認為，病毒可能來自中國實驗室，不排除有第二波疫情；他呼籲應讓台灣參加世界衛生大會分享成功經驗。

陳建仁這訪問長達11分半鐘，他受訪指出，台灣確有向世界衛生組織（WHO）提出預警；並認為世衛反應過慢。

陳建仁引述法國微生物學家巴斯德（Louis Pasteur）名言「機會是留給準備好的人」表示，台灣以2003年對抗SARS的經驗，竭力遏制新冠病毒疫情，審慎以對、迅速應變及超前部署是此次抗疫成功的三個關鍵。

陳建仁說，台灣自去年12月31日以來就採取一系列措施防堵疫情，包括嚴格邊境檢疫、確診病例早期診治、密切接觸者居家隔離、維持社交距離、動員所有必要人力與資源，以及廣泛使用大數據分析和智慧科技。

主持人也請陳建仁針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說有「大量證據」顯示病毒來自中國武漢實驗室一事表達看法。

陳建仁表示，病毒的起源必須經過科學方法檢視，目前台灣認為新冠病毒源自於武漢，至於是來自實驗室或天然感染源，尚待進一步確認，是否來自實驗室也是其中一種可能，必須審慎以對。

陳建仁說，根據中國疫情早期的報告，只有嚴重肺炎病例被醫院隔離治療，卻沒有追溯病患治療接觸史，這些「肺炎」患者只是冰山一角，確診數已嚴重失真。

陳建仁認為，初期快篩試劑不足，因此確診與死亡人數絕對被低估，「即使到現在，我們也無法得到中國病毒檢測人數的官方數據。」

陳建仁強調，台灣疾病管制署副署長去年12月31日凌晨從網路上獲悉，中國武漢至少有7例非典型肺炎病例，認定這些類SARS的非典型肺炎群聚病例是嚴重、突發、不尋常且超乎意外的，需要世衛及中國疾病預防控制中心立即關注並採取行動，隨即發送電郵通報世衛請求進一步確認，世衛僅回覆已將我方資訊轉給相關單位，之後便杳無音訊。

陳建仁說，世衛應該認真看待我方所提供的訊息，察覺出極可能已經人傳人了，但「世衛並未儘快回應我們的電郵。」

陳建仁表示，確實需要調查世衛為何延遲一個月後才發布警示，而且所有資訊都必須透明公開。最近世衛想要派團去調查，很多國家也都提出要求，中國必須公開透明地提供所有資訊。

至於美國呼籲歐洲在內的許多國家共同支持台灣以觀察員身分參與5月17日召開的世衛大會會議一事；陳建仁說，台灣至今還未收到邀請，「今年秋冬時可能會再出現第二波疫情，現在讓台灣參與世界衛生大會及世衛活動真的是再適當不過了。」

至於「第二波疫情」，陳建仁分析，目前確診人數不足以達到群體免疫的門檻，研發疫苗又需要時間，根據學術研究論證，相信今年秋冬後可能出現第二波疫情，「我們必須持續監測病毒會否變成季節性傳染病」。

至於新冠肺炎疫情對兩岸關係的影響，陳建仁表示，沒有任何國家能夠單獨對抗疫情，必須互助合作，「台灣可以幫忙，而且正在幫忙各地有需要的國家。」

(中時 )