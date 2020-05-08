雖然台灣近日疫情趨緩，全球新冠肺炎總確診數卻即將飆破400萬大關，有網友疑問，眼看新冠疫情持續不下，是否就意味著這1、2年內，想要出國都不可能了？有人認為，只要逐步做好防疫，未來還是有機會。然而基本上，在疫苗出來前想要出國，根本就是無解。

原PO在PTT上發文「認真問，是不是這1、2年都不太能出國了？」其中指出，本來想去東京奧運朝聖，半路卻殺出一個新冠肺炎，造成全球疫情大爆發。現在聽說最快疫苗要等到明年才出來，又有人說秋冬疫情又有可能捲土重來，是不是未來1、2年內都太能能出國了。

貼文一出引來許多網友討論，多數人都認為，近期內根本不可能，尤其是疫苗還沒有研發出來，「根本是無解」。但有位網友認為，其實不用那麼悲觀，他指出，未來國與國之間要恢復外國人入境，如果能做到「快篩問世」、「以國家規劃隔離圈」、「入境他國前須自備健康證明書（檢驗出無確診）」、「入境本國須隔離14天」等步驟，隔離出嚴重疫情地區，將有機會恢復國際旅遊。

不少人認為沒有那麼嚴重，網友表示「今天記者會有說準備對控制良好的國家進一步評估」，「想太多，機票便宜就一堆人搶了」、「疫苗有可能年底出來」。不過想到未來如果到其他國家都要先「隔離14天」，那還真的先不考慮了。

(中時電子報)