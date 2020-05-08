鄧麗君 -月亮代表我的心

今天是「永遠的軍中情人」鄧麗君逝世25週年，在她短短42年的生命中，唱紅了包括《甜蜜蜜》、《何日君再來》、《小城故事》、《我只在乎你》等眾多膾炙人口的經典歌曲，連歌壇大哥李宗盛也以「在演藝圈很多人是『奇蹟』，但唯有鄧麗君可以稱為『傳奇』」來形容鄧麗君的輝煌成就。不過或許很多年輕讀者不知道，其實鄧麗君經典之一《月亮代表我的心》竟是翻唱歌曲！

前教育部部長曾志朗曾透露自己是鄧麗君歌迷，其中最愛哼的一首歌就是《月亮代表我的心》，他說聽到鄧麗君的歌聲會令人想到和平、純真、人間有愛，這首歌更是令他心情平靜。

但其實《月亮代表我的心》其實原唱為歌手陳芬蘭，但卻沒將此曲唱紅，後來鄧麗君在他人推薦下，點頭答應重新演繹，並收錄在香港寶麗金1977年發行的國語專輯《島國之情歌第四集—香港之戀》中，雖然未作為專輯主打歌曲，卻在專輯發行後一炮而紅，成為華人世界家喻戶曉的經典名曲和海外傳唱最廣的中文歌曲。

有趣的是，鄧麗君當年演唱這首並不知名的作品時，還一度誤以為它是一首南洋歌曲，直到這首歌曲因為她的演唱流行開來，她才知道這首歌的作曲者是台灣音樂人翁清溪。

(中時電子報)