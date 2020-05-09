行政院擴大紓困惹民怨，綠委蘇巧慧質疑衛福部處理不當，挨批「公主救駕」，隨後行政院長蘇貞昌為女兒蘇巧慧澄清，強調「一切責任我扛。對此，國民黨革實院副院長游淑慧在臉書感嘆，蘇巧慧除了提油救父外，何嘗不是「究責衛福部、劍指陳時中」；520改組在即， 民進黨內逆時中風爆也隱隱浮現。

游淑慧說，這家人啊，爸爸掌行政權，女兒選舉時，為保女上壘，藉著權力在選區大放利多，大公主為國會議員，本應監督行政部會， 卻利用質詢權為父護航、提油救駕；三公主雖避政從商，但民進黨執政後又「巧」拿千萬標案。

游淑慧揶揄，而衰到爆的衛福部次長蘇麗瓊，其實是一個專業又行政能力卓越的事務官，真該去算個命了，這十年的長官運不太好， 而且就是個有功無賞的命。

游淑慧細數蘇麗瓊經歷，指蘇先是在台北市政府當「阿信」， 為柯文哲兩肩扛起世大運，臨走還被柯文哲羞辱為「發現沒得抽」，而在衛福部協助阿中部長抗疫有成，還是一樣有功無賞，甚至還得越級扛鍋。

游淑慧指出，其實，蘇巧慧批蘇麗瓊， 除了提油救父以外， 何嘗不是「究責衛福部、劍指陳時中」。畢竟，陳時中滿意度「遠高」蘇貞昌，功高震昌。520改組在即， 民進黨內逆時中風爆也隱隱浮現。

游淑慧不禁想起一個多月前，1位綠營民代私下笑說「他太紅了，我們內部也有人準備反他」，然後民進黨的立委就開炮「順時中會害死經濟」，再是綠營地方首長，要求旅遊人潮警示解封。

游淑慧感嘆，民進黨的政治鬥爭果然套路很深，吃得多又搶得兇，誰在逆時中？死神就在你身邊。

(中時 )