高雄市長韓國瑜罷免案6月6日投票，只剩4個多星期，國民黨「罷韓案因應小組」召集人李乾龍下周一將南下高雄，與韓國瑜面商因應之道，包括「最壞情況」該如何處理。高層指出，萬一真的需要補選，參選人只能從高雄在地找，外界所指的朱立倫、江啟臣出征，都是假議題。

國民黨早已低調啟動挺韓，除了黨中央幾乎天天與韓營聯繫，黨主席江啟臣、祕書長李乾龍已各南下數次會韓、整合地方不同勢力，組發會主委葉壽山更長駐高雄。本周三中常會，韓國瑜視訊與會，雖對中常委童惠珍表達要動員海外低調相挺以「稍安勿躁」婉謝，但韓離線後，多位中常委仍紛紛建議一定要有動作，還重提南下高雄開行動中常會、發動所有黨員致電高雄親友投反對罷免票等等。

江啟臣、李乾龍雖在中常請大家配合韓營策略，但會後討論，決定由李乾龍召集成立「罷韓案因應小組」，副祕書長李彥秀及柯志恩、文傳會主委王育敏、組發會主委葉壽山、革實院長羅智強等為小組成員，自下週起每週施做民調。

雖然小組尚未正式開會，不過李乾龍下周一將與韓國瑜面商如何協助，江啟臣也擬另南下會韓。據悉，李韓會除討論如何降低投票率、找出支持者，也會討論「最壞情況」如何處理。

高層指出，韓若被罷免，將重挫國民黨，台中市長盧秀燕甚至恐淪為下個被操作的目標，「挺韓」是當前最重要的戰役，卻困於罷免不同於選舉，只能低調逆向操作。黨內曾非正式討論萬一韓遭罷免，由誰投入補選，包括江啟臣、前主席朱立倫、前立法院長王金平，以及李四川、葉匡時、陳雄文等三位高雄市副市長，甚至李乾龍，都曾被提及。

他透露，其中朱立倫聲望、資歷俱足，過去曾在艱困時刻應允「換柱」扛責參選、擔任韓國瑜全國競總主委時全台跑透透，不會拒絕承擔，但上述被提及過的人除了王金平，戶籍全部不在高雄，若先遷籍高雄，既看衰韓、讓綠營有機會操作，且又激怒韓粉，因此若須補選，最終只能從高雄找人。

此外，雖然江啟臣、李乾龍幾次與朱立倫見面時，都曾討論過罷韓的局勢，卻不曾提及請朱「備戰」，倒是與台中很有淵源的馬政府時期政務官、幾位高雄市議員，曾在與朱聯繫時，聊到朱是否可能備戰參選，但朱都表示「現在不要自己找洞給綠營炒作」。

高層分析，萬一6月6日真的通過罷免，中選會6月13日公告「三個月」內完成補選，民進黨極可能一、兩個月就改選，包括朱、江要在投票前四個月遷戶籍，根本都來不及。因此昨天傳出有人拱朱立倫、前組發會主委張雅屏主張江啟臣親征，都是只會先滅自己威風的假議題。

據悉，黨務高層近期與王金平互動，包括在雲林縣立委林文瑞家與韓一起吃火鍋、在新北三重的黨祕書長李乾龍家裡與江啟臣聚餐時，王都應允適當時機會出面挺韓；曾有黨內高層半開玩笑探詢若須補選時，王是否願參選，王大笑說「我選的話是選總統啦！」話題即打住。

(中時 )