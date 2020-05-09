前幾天小編路過位於板橋車站的「新北歡樂耶誕城」，已經感受到濃濃的耶誕氛圍，街道兩旁掛滿了耀眼的主題燈飾和不同風格的耶誕樹，現場人潮更是擠得水洩不通……；每年的耶誕節，可以說是在台灣最有節慶感也是備受期待的外國節日，許多家庭習慣在這天特地為孩子準備聖誕禮物、親子同歡，已然成為國人相當重視的重要節日之一。再過幾天就是一年一度的耶誕節，你已提前準備好禮物了？小花平台從專業保險理財觀點提醒你，相較於以前，現在的孩子對於金錢理財觀念，有更多可以獲得資源的管道，除了教導孩子平日養成儲蓄的習慣外，也要學會聰明消費、精打細算，尤其建議為人父母者「不妨為孩子準備一份『財富傳承』的禮物」，及早做好保險理財規劃、預先為自己打造「退休鐵飯碗」，在做好個人保障的同時，還能庇蔭後代，可謂一舉兩得！

兒童理財教育「13歲前是學習黃金期！」

首先，說到教育孩子正確的理財觀念，一定要把握好「13歲之前」的教育黃金時期。

根據一項國外研究顯示，孩子在13歲之前是最佳的塑形期，在這個階段要特別注意如何養成好習慣及培育好個性；換句話說，一旦過了13歲之後，孩子本身的個性和性格已然「成形」，如果是負面、不好的，應該很難再糾正過來，可見13歲之前是孩子的教育黃金時期，為人父母者一定要把握住這個時間點。

有「理財生活教母」之稱、國內知名理財節目主持人夏韻芬在其著作中也建議，學齡前後兒童理財商數的發展重點從3歲至12歲需掌握的重點分述如下：

3歲－可以教導辨認硬幣和紙鈔兩者之間的差別。

4歲－可以練習使用金錢購買簡單的物品。

5歲－可以了解金錢是透過勞動得到的報酬，並清楚硬幣的價值。

6歲－可以培養擁有「自己的金錢」意識，並學習如何「數硬幣」。

7歲－可以學會如何看價格標籤，並累積個人購買的經驗和能力。

8歲－可以建立正確的儲蓄觀念，並鼓勵做些額外事情以賺取更多零用錢。

9歲－可以制定簡單的開銷計畫表以建立個人用錢概念。

10歲－可以協助建立節約零用錢的概念，並將省下來多餘的錢用來購買較貴的商品。

11歲－可以學習發現價廉物美甚至有折扣的「優惠」概念。

12歲－可以制定並執行2周以上的開銷計畫，甚至已懂得正確使用銀行業務一般術語。

(中時電子報)