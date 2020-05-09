最近小編剛追完一部在網路上頗受好評、討論度相當高的韓劇《浪漫醫生金師傅》續集，光看片名就知道這是一部講述現代醫療、醫病之間互動的故事，劇情鋪陳貼近日常、與你我生活息息相關，讓人感同身受，或開心、或悲傷、或憤怒、或難過……，贏得觀眾熱烈迴響也反映在收視率上，獨占鰲頭！近來包括韓劇、日劇及美劇等不約而同地偏好以醫療為題材，另添加人情世故和喜劇元素，完全顛覆傳統對於醫療劇的刻板印象，也無怪乎醫療劇始終歷久不衰。

關乎你我權益的醫療新制已上路，你知嘸？

在放鬆看劇之餘，小花平台站在保險保障觀點的角度提醒你，自今（109）年以來，有多項醫療險新制即將上路，攸關個人自身權益，不可不知；以下抓出重點整理，讓你一點就通：

新制1、針對法定傳染病取消或縮短「等待期」

抓重點》

一般醫療險為避免帶病投保，常見有30天的等待期，要等到等待期過後，才能申請理賠。不過，因應近期新冠狀病毒肺炎疫情擴大，日前金管會宣布，以此次全球大流行的新冠狀病毒肺炎為例，考量法定傳染病應該沒有帶病投保的疑慮，加上傳染速度太快，未來醫療險針對法定傳染病，可以取消或是縮短等待期，且保險公司不需經過核准就能開賣，只要15天內送保險局備查即可。

新制2、實支實付型醫療險每人僅限買3張

抓重點》

自即日起，每人最多僅能購買3張實支實付型醫療險保單，其中包括1張正本理賠和2張副本理賠，尤須特別注意的是，醫療型和傷害型的實支實付可以「分開」計算，也就是每人可以同時購買3張醫療型實支實付保單和3張傷害型實支實付保單且不溯及既往，保障之前已經投保的保戶權益不會受到影響。

(中時電子報)