對許多創意方面領域的工作者，例如動畫師、遊戲開發人員、設計師等等，完成專案的過程中，時間往往是最大壓力！如何備好一套效能好的電腦等硬體設備，加入工作流程，是提升工作效率與品質的關鍵？那麼到底應該從何下手來提升工作電腦效能呢？

透過有智慧與效率的升級電腦零組件，包含處理器、顯示卡、記憶體，以及資料儲存裝置，都能大幅提升電腦系統的速度。許多媒體、網路論壇中的高手都有相同的經驗與共識，升級記憶體是最快最簡單，以及最有感的提升系統速度作法。而近年來成為資料儲存最佳選擇的SSD（固態硬碟），更是他們心中認同最該汰換資料儲存裝置，以取代傳統硬碟，更有效提升系統開機與資料儲存速度。

一、記憶體＝工作速度提升＝使用順暢

隨著像是Adobe的影音編輯軟體功能不斷增進與強大，創作者使用此類的這些軟體時，對於記憶體的仰賴度越來越高。然而，每當檔案開啟、儲存或轉檔時，每個動作將慢慢地累積成影響電腦運行變慢的一大關鍵因素。例如當Adobe使用於只有 2 或 4 GB DRAM的電腦上，幾年後有可能發生卡住或系統運作變非常緩慢的情況，像是在跑圖時，卻不能開啟其他的應用程式處理資料，使工作效率降低；或是在編輯影片時，由於記憶體不夠，不得已將解析度下降，自己的作品不得已受到妥協。諸如此類不理想的情況，將使創意工作者淪陷於失去創作動力的窘境。

但是，若增加 DRAM以升級記憶體，例如升級到16GB或是32GB，系統就有更多記憶體可處理工作，這意味著系統執行操作的速度將加快，使電腦運作更加順暢，創意工作者也就得以保持創意的流暢！

Crucial Ballistix記憶體。(Crucial提供／黃慧雯台北傳真)

二、 SSD =更快的存取速度＝提升系統效能

隨著電視、電腦、手機或平版等產品的影像解析度不斷提升，影片、動畫和遊戲的檔案都將越來越龐大，而每當這些檔案載入、存檔或輸出時，速度有可能變的緩慢甚至停滯，這些情況也都是創意工作者相當大的困擾！

因此更換SSD後，電腦開機速度將變快，系統壽命得到延長，影音創作程式開啟與運作、資料存取速度也得到提升，不但縮短的創作者的工作時間，也能讓他們在工作時保持愉悅的心情，進而得到源源不絕的靈感。

三、 伺服器容量增加=減少更換＝安心無憂

過去，許多企業常遇到的問題就是，伺服器內的硬碟需經常性的添購以更換升級。但在像是TB等級與容量越來越大的儲存裝置出現後，企業只須每隔幾年來留意更新伺服器內的儲存碟，而不是每隔幾個月就要注意。

越來越多的伺服器也增加了SSD的支援，除了可以選用SATA介面的SSD之外，亦能支援M.2介面的SSD。而且SSD除了用在儲存與備份資料用外，還可以作為資料快取用，進而提升伺服器的效能，這對於像是企業用的網站伺服器、檔案伺服器，或是像是監控系統用的伺服器來說，是個相當有效率、快速的應用；資料處理速度遠比傳統硬碟還要來得快速許多！

由上述內容可知，記憶體和SSD對電腦正常運作而言極為重要，當發生卡頓、操作不順等狀況時，很有可能就是其中出了問題。這時，選擇擁有簡易安裝、終生保固，還有通過測試的可靠性優勢的品牌記憶體、以及搭配比一般硬碟高效、耐用的 SSD，掌握持久的高效運行系統，有助於找回珍貴的工作時間。

(科技)