「豬揚變色」是演藝圈熱議話題，羅志祥（小豬）與周揚青9年情斷，第一時間男方舊愛Makiyo曾跳出來指責男方不是，也讓人回想起小豬、歐弟（歐漢聲）、Makiyo的三角戀情，Makiyo後來發片說到感情史，提到歐弟好話不斷，但卻拒絕說到小豬，原來主因和男方對待這段感情態度有關。

現年35歲的Makiyo十歲時跟媽媽從日本回到台灣，因接拍一支手機廣告，片中清新的櫻花妹形象讓她一炮而紅，推出同名專輯，〈養我一輩子〉因跟上偶像劇《麻辣鮮師》當紅風潮，更將Makiyo人氣吵到頂端，接著接下代班《我猜我猜我猜猜猜》，並首度挑戰主持棒，和黑人、小豬主持《TV三賤客》。

Makiyo過去曾和國產二少、日籍舊愛友寄隆輝、邱複生之子Milton等人交往，桃花無數，還曾為了陪伴男友Milton愛相隨到美國，甚至跟媽媽斷絕聯繫，一年後才回台灣重啟工作，但最令她形象重傷的，還是2012年重毆計程車司機事件。

2012年Makiyo與好友丫子、湘瑩、友寄隆輝捲入毆打運將風波，當晚林姓司機規勸他們繫安全帶並拒絕開快車，雙方起了口角後，司機要求4人下車，Makiyo和友寄隆輝被行車紀錄器拍到對司機暴力相向，林姓司機送醫後一度住進加護病房，幸好最後狀況回穩。

因此起風波，Makiyo和丫子、湘瑩在演藝圈工作全無，Makiyo為求工作曾到大陸夜店擔任DJ，也開始做公益活動奮力扭轉形象，2013年為接拍電影飾演癌症末期患者，Makiyo甚至不惜在開拍記者會上剪去一頭長髮，以示重視工作決心。

Makiyo和歐弟依舊是好朋友。（圖／中時資料照片）

談到感情，過去Makiyo和歐弟、小豬的三角戀風波最引人關注，原本Makiyo與歐弟交往，因男方入伍將Makiyo交給好友小豬照顧，沒想到「照顧」到最後Makiyo兵變，還跟小豬擦出火花，小豬與歐弟因此兄弟鬩牆，但兩人一開始都不承認，小豬當年回說：「要是不合我們還會碰面嗎？如果有問題，早就打起來了！」歐弟則直言：「我們從組團一開始個性就不合，沒避諱過啊！但還不至於到老死不相往來的地步！」

至於輕生傳聞，歐弟當時也沒承認，只說：「我那時恰巧手被玻璃割到，因為傷口是在左手手腕，太尷尬，沒想到怎麼被人傳成了是自殺，我自己也很錯愕！」直到2015年歐弟和大陸老婆鄭云燦在捷克舉行浪漫婚禮，回台灣時受訪才說：「想不到衰了一輩子的人，幸福還是會飛到身邊」，也鬆口以前曾抱怨「別人」不用當兵，疑指小豬。

而Makiyo後來上節目《大小愛吃》被逼問劈腿小豬、歐弟話題，她竟少根筋地自爆：「我這次要鄭重澄清，我沒有；但我當時還有跟別人交往！」讓大S、小S聽了當場傻眼，並首度鬆口和歐弟分手主因，是因對方太愛哭，「他當兵前還打電話給我，哭著說他不要當兵」。

Makiyo曾爆料小豬控制慾強。（圖／翻攝自 Youtube）

但而Makiyo卻不願多提小豬，對待前後任男友差異大的主因Makiyo表示「因為他（歐弟）是能承認（戀情）的那個人。」2016年Makiyo在廣播節目CALL OUT給小S，小S誇羅志祥不錯，之後和Makiyo一搭一唱虧小豬「太在乎他的家人」，引來小豬發文反擊：「有事嗎？兩位，什麼叫做不要太孝順？還要你們教喔！」小S才透過經紀人道歉，Makiyo則說：「請他聽完整個廣播節目再回應謝謝！」戰火才平息。

(中時電子報)