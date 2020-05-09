愛愛不能一成不變，情侶們喜歡嘗試各種不同「升天」姿勢。只不過愛愛招式百百款，男優、女優做得到，不代表尋常人都能辦到。一名男網友跟女友嘗試一個常見的愛愛招式，不料效果不佳慘被女友打槍，女友更直接「變招」，讓他當場糗翻，眾網友更驚呼：女友專業！

一名網友在PTT發文「背後式真的爽嗎？」，他表示背後式其實難度蠻高的，處男不要輕易嘗試，很容易X一X就掉出來。他表示自己第一次試這招，沒幾下就跑出來，搞得女友大喊：「讓專業的來」，直接轉成「騎乘位」。

事後女友更分享經驗談，表示背後式要很熟悉後才比較不會跑出來，而原PO跟女友大概練了快一個月才能背後成功射出。

鄉民看完原PO經驗分享，紛紛回應「綠」、「八卦是你女友好專業，拍拍」、「女友都跟別人練 經驗比你好」、「渴蓮吶」、「這故事好綠的感覺」、「表示你太短」、「15cm沒這問題」、「你女友有開班授課嗎？我願意付學費」。

(中時電子報)