正值美國及歐洲將陸續解封，以美國為首的股市卻出現較大拉回，但是市場錢多，台股一方面有高殖利率優勢、另一方面又有資金回台設廠，相對強勢；內資逐漸抬頭，只要有業績、有高配息個股，後市還是容易脫穎而出。

美股四月三十日、五月一日連續下跌，尤其是尖牙股的亞馬遜財報利空，股價大跌超七％，該公司認為第二季可能虧損，而蘋果十多年來首度沒有公布獲利預測，連帶使得原先表現不錯的谷歌、臉書等股價被拖累而下；還有馬斯克自稱股價過高的特斯拉，股價也重挫。第一季企業財報一定都不好，包括工業股、能源股、銀行以及防守的可口可樂、麥當勞，此時美國總統川普表示，白宮正研擬對中國大陸採取報復措施，不排除加徵關稅，以教訓北京當局對疫情傳布假消息。另外，川普正考慮阻止政府退休基金投資對國家安全有風險的中國大陸股票，股市當然是大震盪，但是要注意到亞馬遜及臉書在一片裁員聲中，依舊逆勢積極徵人。

油價回穩 尖牙股依舊是焦點

正當那斯達克及費半指數都反彈累計跌點的○．六一八附近，利空接連，指數連續強勁拉回，尤其道瓊指數於四月三十日、五月一日兩個交易日連續重挫，累計跌幅達三．七二％；與台股連動較密切的費城半導體指數在這兩天，也有八．七二％的跌幅，顯然費半災情較道瓊嚴重得多，而先前一度極為不穩定的國際油價，傳出四月底產量不減反增，市場趁著五月要實施新一輪減產前先大幅增產偷賣。不過，美國頁岩油業者已傳出不少倒閉，而美國最大石油公司埃克森美孚五月一日公布財報，淨虧損六．一億美元，為三二年來首度虧損；俄羅斯股市經過油價負數利空，也未再跌破一千點，維持在一千一百之上，透露油價有初步回穩跡象。

歐元區首季ＧＤＰ萎縮三．八％創史上最慘跌幅；美國首季ＧＤＰ衰退四．八％，中國第一季ＧＤＰ重挫六．八％以及香港負八．九％史，都是史上首見負成長；大家景氣都呈現急墜，但是這次全球股市以美股強勢反彈帶動資金行情，反彈超過一個月，基期又墊高，且包括歐洲的義大利、西班牙、北歐各國、美國等逐漸解除鎖國封城，市場轉為觀察是否會有第二波疫情？轉為觀望是很正常，因為資金行情後就是基本面行情能否跟上？股市要再進一步上漲就需要本業推升才可。

當然，目前是全球歷史上資金最寬鬆時期，三月份有美國聯準會連降息六碼以及跳過銀行直接購買企業債券，無限量寬鬆銀根以防大規模倒閉潮出現。其他如澳洲、歐洲、韓國、日本與中國水龍頭都打開，提供市場至少八兆美元資金，就是為了未來疫情之後的重建。以此來看，企業資金成本是有史以來最低，至少股市是如此，市場錢多，還是會湧向ＥＴＦ，也就是高總市值、有競爭力、有業績公司未來還有上漲機會，尖牙股不看淡。所以股市可能以高檔反覆大震盪為主。大致上標普能守穩頸線二六○○點，道瓊二二五○○點，那斯達克守穩年線八三五○點、費半指數守穩一六○○點就屬強勢。

疫情過後，美國對中國展開另一場關稅或其他經濟戰是可以預期；中國必須嚴防社會失業率提升及企業獲利下降，降息一定還是出現；五月份將召開兩會，如何定論美中關係及疫情，也將影響股市，並擴及香港股市。日本這次疫情最後與俄羅斯一樣大爆發，不過政策護盤也是積極，韓國則是大撒錢救經濟，韓股也相當爭氣，月線之上都是強勢。

全球股市經過四月份輪流彈升提升信心，五月份必須面臨解封考驗以及技術指標過熱修正，在資金還是很多下，若再拉回還是會有反彈力。

內資主導五二○走勢

相較歐美日中韓首季ＧＤＰ大衰退，主計總處公布第一季台灣經濟成長率概估為一．五四％，為十六季以來最低水準，不過靠著疫情控制得宜等因素，第一季經濟成長表現仍優於南韓、新加坡等亞鄰國家。台股四月份外資買超二○七億、投信買超二四二億元；再向前推，第一季外資賣超台股五二○○億元，五月開始又大賣五三○億元，台股還是靠內資，在有政策支撐，主管機關都還未解除限空令，似乎有機會將行情拉到五二○前後，尤其韓國也能挺住，台股是有伴。技術上，目前季線在一○六○八點，月線在一○四七○點；換句話說，低檔一○四○○至一○六○○點將具有大支撐。櫃買指數相較上市強，還站在十日線上，並觸及年線，顯見是中小型股表現機會。

這次尖牙股公布財報，可以發現受惠疫情遠端需求以及家庭娛樂，幾乎大家的雲端部門業績都大成長。例如亞馬遜ＡＷＳ部門營收一○二億美元，年增三三％；微軟營收成長十五％、淨利躍升二二％，都優於市場預估，其中負責Azure的智慧雲端部門上季銷售勁升二七％，是該公司成長較大部門，超越分析師預期。谷歌首季營收成長十％、YouTube廣告收入躍升三三％，雲端事業銷售大增五二％。其他包括臉書及阿里巴巴等同樣雲端部門業績都很好，顯見雲端已成為全球潮流。雲端的建置需要網路、伺服器、記憶體等等，若要求速度快，５Ｇ將提供更加優化環境，伴隨ＡＩ發展，科技的發展潮流不會因為疫情而不見。

再看最近法說會，聯發科維持對今年全球與中國大陸５Ｇ手機市場出貨看法不變，已準備好具有競爭力的產品組合。世芯ＫＹ也樂觀看待對歐美及中國的ＩＰ業績。筆電代工大廠廣達、英業達、緯創、仁寶都是伺服器、筆電熱賣的受惠者，相關的緯穎、勤誠、金像電、博智、鈺太都是比較貼近市場，顯見過去及未來兩個月業績都看好。其他如致新、義隆、聚碩、雍智、新普、矽力ＫＹ、新日興、兆利、茂林ＫＹ、嘉澤等也都將受惠，接下來所公布的首季獲利及四月營收訊息中，都可望是贏家。

傳聞蘋果最新晶片將轉向台積電五奈米製程，原先七奈米製程則由超微遞補，由於目前電競廠微星及技嘉正處於清庫存，就是為了要迎接兩個月後包括輝達等新的電競晶片登場，而英特爾也將推出新一代ＣＰＵ，對於板卡業績將有加分作用，以華擎為代表。

至於殖利率股部分，南帝、順達、華固、長虹、聖暉、順達、元太、華立、精誠、矽格等，現金股息均逾二元、殖利率在六％以上；另外如信邦、資通、敦陽、中菲都有不錯殖利率，保護股價。

防疫醫藥股輪動到製藥股

儘管鎖國封城都將陸續解禁，但是防疫、試劑以及下游製藥股，股價持續強勢狂飆，最近已輪到下游製藥股如中化、生達等，這些都是國家隊成員。其實最近不少藥在市面上都缺貨，主要是受生產鏈中斷（不是在中國、就是印度）影響，由於疫情所帶來的不安全感以及運輸問題，加上許多藥廠生產不順利，要回到從前可能需要半年以上，部分藥房都出現囤貨傳聞，對於製藥業者較為有利，下游出貨積極，所以可以預估生達、濟生、旭富、中化、永信等業績都會不錯。

生達在抗生素需求大增，加上新藥品陸續出貨下，繼首季營收以十．三四億，交出年增達二二％佳績後，預期第二季營收可望維持雙位數成長，全年營運樂觀。

生達因大陸抗生素針劑出貨量大增，及用於消炎止痛的日本新品項集中出貨，三月營收創歷史新高。因拿下國際大廠邁蘭（Mylan）二○項抗癌藥品在台經銷權而跨入生物製劑市場，營運加溫。生達目前代理的生物製劑中，賀癌平凍晶注射劑的相似藥癌吉清凍晶注射劑Ogivri，商機超過二○億，已打入二～三家醫學中心，另一新上市產品福富血注射劑，原廠長效型倍血添注射劑Neulasta，上半年可望打入第一家醫學中心。生達去年ＥＰＳ二．一一元，是近五年來最高，今年將配息一．五元，而營收竟然能創歷史新高，加上第二季看好上半年ＥＰＳ預估將超過一．二元以上，全年上看二．五元，維持穩成長。按過去股價ＰＥ都在十五至十八倍，股價在未超過五○元都還算安全。獲利較生達更好的永信，股價也有站穩五○元機會。

風電、食品股開始上漲

再者，台幣最近屢升破三○，今年處於升值狀況，是亞洲超強貨幣，暗示資金回流。例如南港公開買進泰豐，土地資產是誘因，而最近由國揚、和桐子公司和信成、工信等上市櫃公司共同持有的「大南港」案土地，共同委託普華國際不動產公司將在七日辦理公開標售。市場人士表示，若以去年底「世界明珠」辦公大樓被聯強國際以每坪一百萬元買下的行情推估，「大南港」每坪土地價值將有三五○萬元，為台北市少數大面積精華土地釋出。位於南港東新街、南港路口，面積原有一．○六萬坪，若標出好價格，對於資產又將是強心針，可密切注意。

此外，離岸風電產業屬表現穩健的族群，在訂單及合約逐漸明朗化後，離岸風電產業的獲利，已可以精準推算。不過預計明、後年才進入訂單交付高峰期，短線對相關企業的實質貢獻低。所幸一如生技產業一樣，是政策指標，時間接近五二○總統就任，屆時蔡總統如對綠能政策有所宣示，預期對離岸風電產業將產生政策性激勵作，包括世紀鋼、上緯、永冠、華城、亞力，中鋼構、台船，可沿均線操作。

而食品股在國際農糧組織發出可能會出現供不應求狀況下，近期聯華股價持續創近兩年新高，大成、卜蜂甚至統一都開始輪漲，可一併注意。

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《先探投資週刊2090期》

(中時電子報)