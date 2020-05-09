【1】陸轟20準備好 傳珠海航展亮相

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，解放軍消息人士說，轟-20超音速隱形轟炸機可望使中方的打擊範圍倍增，要是疫情充分獲得控制，它可能在11月的珠海航展中首度公開亮相。

【2】要幹嘛？美艦30年來首入巴倫支海

據CNN新聞網報導，美國海軍歐洲司令部（U.S. Naval Forces Europe）在聲明中說，這項軍事任務的目的，在於「維護自由航行權，並展現與盟國合作無間」。參加這次行動的，除了美國「唐納庫克」號（USS Donald Cook，DDG-75），「波特」號（USS Porter，DDG-78）和「羅斯福」號（USS Roosevelt，DDG-80）驅逐艦外、還有英國皇家海軍的「肯特」號巡防艦（HMS Kent，F78）。

【3】川普「豬玀灣」？委內瑞拉破獲美國滲透部隊

委內瑞拉總統馬杜羅（NicolásMaduro）說，安全部隊挫敗了一支乘著快艇試圖顛覆自己的小規模部隊，其中包括2名美國公民。華盛頓官員否認美國政府的參與，不過一名前綠扁帽(美國陸軍特種部隊)的成員表示，被捕的2名成員與他是同事。

【4】航特部歸仁基地飛安意外 OH-58D戰搜直升機重落地損壞

陸軍航空特戰指揮部台南歸仁基地一架OH-58D戰搜直升機，今天(5月6日)下午在進行發動機熄火進行緊急狀況演練科目時，發生重落地的飛安事故，導致機腹滑橇受損嚴重，但飛行員及學員均毫髮無傷。目前陸軍司令部已經進行飛安事故調查。

【5】模型曝玄機 殲31傳獲陸列裝立案

據新浪軍事6日報導，近日瀋飛所一張照片外傳，而上頭的鶻鷹模型格外引起外界關注，只見模型上塗了八一標誌，似乎顯示它已經獲得部隊列裝立案發展，成為繼殲-20後，解放軍的第二款隱形戰機。

(中時電子報)