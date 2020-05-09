臨床醫學研究發現，吸菸者染上新冠病毒後，較容易出現肺炎或是急性呼吸窘迫症候群等嚴重症狀，英國一項民調結果顯示，為了避免成為重症患者，英國竟有約30萬人在疫情大流行初期就戒菸了。

有研究顯示，吸菸者染新冠後，出現併發症的風險較高。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，臨床研究成果顯示，吸菸者染上新冠病毒後，較容易發展出最嚴重症狀，並且需要戴上呼吸器，病毒會損害肺部，對肺泡造成嚴重破壞，可能進而導致肺炎症狀，嚴重的話，還有可能出現急性呼吸窘迫症候群（Acute respiratory distress syndrome，ARDS）。

美國霍普金斯灣景醫學中心（Johns Hopkins Bayview Medical Center）肺病專家加里亞薩圖斯博士（Panagis Galiatsatos）表示，嚴重的新冠患者可能需要3個月至1年的時間，肺部才能完全恢復功能。因此，英美政府近期急切呼籲民眾戒菸，以保護自己遠離病毒。

民眾似乎聽到政府的警告了，民調機構「輿觀」（YouGov）4日公布一項抽樣1,004名英國人的調查結果，結果顯示當中2%吸菸者已經戒菸，「輿觀」指出若推算至全英國人口，可能已經有約30萬英國人擔心新冠風險而戒菸。

此外，調查結果也顯示，8%受試者、也就是可能約有50萬英國人試圖戒菸，36%受試者、約240萬英國人有減少吸菸，另外有約27%受試者表示願意戒菸。

不過吸菸習慣是否讓新冠患者暴露在更大風險之中？近期部份研究發現了相反結果。倫敦大學大學學院（University College London，簡稱UCL）學者檢視28份陸、美、韓、法及英國本地研究發現，新冠重症患者中有菸癮的人比預期的還要少。一項英國研究顯示僅5%患者有菸癮習慣，大陸的研究顯示6.5%住院患者有菸癮，美國研究則發現僅1.5%患者有抽菸習慣。

科學家目前還無法解釋為何研究顯示抽菸者住院的風險較低，他們坦言研究結果非常「奇怪」，研究人員推測，或許是醫院在對患者進行調查時，由於太過忙碌，沒有全面掌握患者的生活習慣。

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(中時電子報)