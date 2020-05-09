雖然川普政府已不再咬定新冠病毒源自大陸武漢病毒實驗室，不過據外媒揭露，澳洲政府數周以來，對於川普政府大力宣稱的「武漢實驗室導致了新冠大流行」說法早已懷疑，多位要求匿名的外交與政治消息來源表示，先前澳媒報導國際情報組織「五眼聯盟」指出病毒與武漢實驗室有關的文件，根本不是出自「五眼聯盟」，並高度懷疑是美國駐澳大使館向媒體放出非來自情報圈蒐集的訊息。

美國國務卿蓬佩奧接受專訪時表示，關於他聲稱「病毒從武漢實驗室流出」的說法，與美國情報單位認為「無證據指出病毒是人為或基因改造」的說法，兩種都有可能。

《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）與《世紀報》（The Age）揭露，雖然澳洲安全與情報圈不能明確指出新冠病毒與武漢實驗室之間關連的假設是從何時開始，不過自上月14日《華盛頓郵報》一篇文章指出美國國務院早在2018年就對武漢實驗室安全性感到憂慮，之後川普就開始大肆宣傳「病毒來自武漢實驗室」的說法。

之後，澳洲新聞集團（News Corp Australia）旗下媒體《每日電訊報》（The Telegraph）於2日也出現類似的報導，以頭版頭條大幅報導由美、英、加、紐、澳等國組成的「五眼聯盟」搜集長達15頁的「檔案」（dossier），指控大陸摧毀武漢研究所內的證據，很快被美國安全專家以及評論家所引用，但卻也讓澳洲情報圈更焦慮了。

《雪梨晨驅報》報導稱，《每日電訊報》在3月中旬就在宣傳「武漢實驗室可能是病毒起源」的觀點，不過這種說法卻讓澳政府高層以及情報官員困惑，畢竟這些報導所提供的證據與自身所有的相互矛盾，也就是沒有確切證據指出武漢實驗室可能是爆發起源，他們不確定是誰暗中鼓吹這種說法。

報導指出，澳洲莫里森（Scott Morrison）政府內的高階官員以及官僚體系擔心，美方將武漢實驗室視為病毒起源的相關宣傳，將阻礙莫里森有意針對病毒起源建立獨立調查，也妨礙了政府嘗試推動全球全部禁止在濕貨市場內販售有毒野生動物。莫里森於4月時曾表示，「我們確定病毒是從武漢出來，可能的想定是從當地濕貨市場傳出」；對於川普對武漢實驗室的指控，莫里森先前已表明澳洲情報機構並未有任何證據支持川普說法。

報導表示，《每日電訊報》揭露出五眼聯盟的文件後，讓《雪梨晨驅報》與《世紀報》記者好奇，撰寫該文的記者是如何得到這份文件的。對此，該名記者馬克森（Sharri Markson）表示，這些文件是在有關踢爆大陸隱藏新冠疫情的相關案例之上，「有兩名西方官員提供，但我不能揭露消息來源」。

Exclusive: A dossier prepared by concerned western governments lays the foundation for the case of cover-up and negligence against China over COVID-19. Plus, the role of the Aust Govt in employing the scientists at the centre of the intelligence probe. https://t.co/yZ8nIma9XT — Sharri Markson (@SharriMarkson) May 2, 2020

自五眼聯盟文件由媒體透露後，莫里森高階官員以及情報機關嘗試搜尋那些已登刊出的五眼聯盟文件，但一開始就發現根本找不到，直到他們發現一份基於公開資訊的報告，其中所引用的新聞與該名記者所報導的一致；不過這篇研究並未包含任何由情報單位蒐集而來的資訊，也就是單純為公開資訊。這讓澳洲情報委員會副主席伯恩（Anthony Byrne）大為光火，一向大力支持澳美同盟關係的他，直接對莫里森政府高階官員表達關切，表示「澳洲不應該接受不存在的情報，或是欺騙人的文件」。

《雪梨晨驅報》報導指出，目前澳洲政府以及情報圈內普遍懷疑，這份由《每日電訊報》揭露的所謂五眼聯盟文件，其實是由美駐澳大使館內員工刻意對媒體放風聲的。這種懷疑不論是真是假，都突顯了美國與澳情報圈之間意見分歧。澳政府官員強烈相信，美國大使館正在讓澳媒推動可能與澳洲本身利益與信念相反的論述。不過基於兩國關係，這種懷疑論十分敏感，故澳政府也並未進一步追究。

不過《每日電訊報》的報導卻在美掀起了漣漪。美國福斯新聞台（Fox News）就引述該報導，稱「我們對此（病毒出自武漢實驗室一說）一直保持持懷疑，如今這是最有根據的證明」，主播卡森（Tucker Carlson）稱「因為這是來自多國情報所撰寫的報告，我認為這很難認認定因是政治文件而排除忽視它」；此後，美國國安圈多位重要鷹派人物，如貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）皆曾引用過這些片段，加強指控是大陸擴散病毒。

《雪梨晨驅報》報導指出，一名消息來源表示，他們相信所為的研究報告其實是由美國作者撰寫，而非「五眼聯盟」的正式情報文件。在英國的情報人員也因此倍感挫折，他們在本周簡報時也指出，並未有證據證明病毒從武漢實驗室外洩而造成大流行。雖然澳情報圈並未完全排除「病毒來自武漢實驗室」的說法，但目前並未有證據證明此一說法，而當前仍最可信的情報仍為病毒可能從華南海鮮市場傳開。

對於澳洲情報單位的質疑，美國大使館拒絕評論。

(中時電子報)