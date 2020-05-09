應徵工作時，最大的關卡不是筆試，而是面試，因為面試官會提問什麼永遠無法預測，許多人也在這關被刷下。就有新鮮人網友看了人力網站模擬問答中的「這麼多面試者中，為什麼要錄取你？」，自己實在不知如何回答，因此PO文求救，卻意外掉出已經出社會的職場老鳥解答，讓網友大讚超實用。
新鮮人PO文求救，指出若面試官問「給我一個錄取你的理由」到底該怎麼回答，對此，一名自稱在社會上已經打滾20多年，被面試與面試人的經驗都有過的網友回答，表示只有一個標準答案，那就是「我可以解決你的問題」。
他以飲料店、工程師、作業員和業務為例：
例如面試飲料店
A說：我認真負責準時上下班無不良嗜好
B說：我會搖飲料、會騎機車外送、會英日文對話
B錄取
例如面試設備工程師
A說：我工數成績好棒棒、興趣是登山打球一點都不宅
B說：家裡電視機微波爐掃地機器人壞掉都是我自己修的
B錄取
例如面試作業員
A說：我學習力強、舉一反三、認真負責
B說：我同一件事可以連做12小時都不會厭煩
B錄取
例如業務賣設備
A說：我這設備多好又多好，德國進口舉世無雙
B說：我這設備有多好我不知道，不過已經有廠商願意下三個月訂單，兩個月就回本。
B成交
他表示，先讀懂對方的需求，再根據對方需求去回答才是正解。文末他補充，很多人會喜歡說「我很便宜」，絕對是錯誤回答，除非應徵的是砲灰或車手：
A說：我只要底薪。
B說：我要45K一個月，三個月內我賺不回自己的薪水，我自己離職。一年後我有信心替公司增加我3倍年薪以上的純利，請我只賺不虧。
如果A因此這樣被錄取，那他會先懷疑這間公司有什麼毛病。不少網友看到後大推：「感謝，非常實用」、「事實上都是比誰會唬爛的」、「前輩說話就是有份量，中肯又實在」、「專業文章大推」、「這pro級的」、「一看就知道是老江湖」、「真的，請人是來解決問題，不是來看你認真態度」。
(中時電子報)
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