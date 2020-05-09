正當外界都認為喬丹紀錄片「最後一舞」是在他自己價值超過10億美元的超級豪宅當中拍攝，「最後一舞」導演傑森赫希爾卻決定說出事實，他接受《Insider》訪問爆料，片中的豪宅都不是喬丹的，事實上是在3間不同豪宅拍攝，因為喬丹想要保有隱私！

赫希爾強調，喬丹從一開始接受紀錄片拍攝，就拒絕在他自己的豪宅內取景，甚至赫希爾試圖說服喬丹願讓拍攝團隊跟著他搭乘專機，前往跟Nike開會計畫也告破滅，事實上「最後一舞」拍攝的豪宅，都是喬丹位居佛羅里達州朱庇特的家附近找的。

像是製作團隊第1間找來的豪宅，就是全白且有無敵海景的起居室，赫希爾說：「我在找尋一些地方看起來是喬丹會住的，我知道他真正的家長什麼樣子，那是一間有一定品味的有錢人住家，所以我們想找一些能跟喬丹真正的家匹配的豪宅。」

赫希爾也透露另外兩間拍攝使用的豪宅，都是屬於製作團隊朋友提供的，更得到拍攝允許，「你可能會相當訝異，當你說出能否讓喬丹造訪這裡，且在家中接受拍攝訪問，人們會用多麼快的速度點頭答應，然後馬上把門打開歡迎喬丹的到來！」

(中時 )