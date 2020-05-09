近日大陸外交部記者會連續數天的對抗性話題焦點幾乎都在美國國務卿蓬佩奧身上，在8日的記者會上，大陸外交部發言人華春瑩不厭其煩地回答媒體提出有關蓬佩奧對大陸的各項評論。她說，這次疫情凸顯出中美兩國最大的差異在於中方「以人為本、生命至上」，珍惜生命是不計成本與代價，所以染病與死亡遠少於美國，但他們連承認這一基本事實的勇氣都沒有。

記者會上媒體提到蓬佩奧近期攻擊大陸政治制度，聲稱來自中國的風險同共產黨政權有關。華春瑩回應稱，美方一些官員不斷攻擊中國政治制度，其目的很明確，就是想離間中國共產黨和中國人民的關係，用心非常險惡。

華春瑩說，我注意到美方官員表示，他們的政權跟中國不一樣。有一點的確不一樣，那就是中國共產黨和中國政府始終堅持以人為本、生命至上。我們珍惜每個人的生命，為此不惜成本、不計代價，上到108歲的老人，下至出生僅30個小時的嬰兒，都全力救治，僅在湖北省就治癒了3600名80歲以上的老年患者。

她說，國際知名民調機構連續幾年調查都顯示，中國人民對中國政府的支持度、滿意度在世界各國中高居榜首。在對本國政府抗疫表現的滿意度上，中國也是最高的。

在回答有關蓬佩奧稱「中國是美國及西方國家面臨的最危險對手，中國政權與美國完全不同」的談話時，華春瑩表示，世界上不同文明制度之間是完全可以和諧共存，但對美國一些政客來講，他們似乎越來越難容忍這點。

她指出，從近段時間來看，中國政府同美國政府至少有一個非常明顯的不同：中國認為人民的生命安全重於一切，珍惜每一個生命，不惜一切代價搶救人命和健康。因此中國在這次疫情中，病亡人數遠遠少於美國。如果像美方個別人說的那樣，美國政權那麼好，價值觀那麼先進，力量那麼強大，可是為什麼他們連承認這一基本事實的勇氣和度量都沒有？

華春瑩說，新冠肺炎疫情是全人類共同面臨的一場空前危機，沒有任何一個國家可以獨自確保自身絕對安全，因此國際社會比以往任何時候都需要加強團結合作。中美彼此不是敵人，也不應該成為敵人或對手，應該成為攜手抗擊疫情的戰友。

(中時電子報)