通靈大師江嘉葉。

39歲香港女星阿嬌鍾欣潼閃離「醫界王陽明」賴弘國震驚港台演藝圈，離婚原因眾說紛紜，對此，通靈大師江嘉葉也以通靈觀看兩人前世今生，進一步看出阿嬌、賴弘國這段姻緣破局的主因。

江嘉葉稱阿嬌前世是個大美人，面貌姣好，體態凹凸有致，談吐有禮，深得很多男人愛，追求者多；賴弘國聞知馮姓好友與阿嬌熟悉，乃求馮姓好友介紹認識，兩人一見面就彼此有好感，經過一段時間交往，很快進入你儂我儂的熱戀期，沒多久兩人就結婚了。

開始的頭2年，兩人甜蜜蜜，但之後賴弘國發現阿嬌變了，對他越來越冷淡，也拒絕和他同進出，讓賴弘國很傷心難過，然又發覺阿嬌常一個人打扮漂亮出門，於是他開始追蹤阿嬌的行程，幾次後，發現每次出去都是約會馮姓好友，有次他忍不住就出現在他們的約會中，指責他們二人不該越矩做出對不起丈夫和朋友的醜事，阿嬌出軌的事就此爆開，親朋好友謾罵之聲此起彼落，阿嬌受不了了，提出離婚，兩人就此分開。

兩人前世緣分因果未走完，這世兩人再來續前緣，恩恩怨怨要做出個結果，江嘉葉說，賴弘國眼神銳利，主見很強，眉型粗曠，個性豪放有膽識，但也很難駕馭，做妻子的必須有很大的包容力和智慧，否則難有圓滿婚姻，加上他鼻型圓潤，但氣不足，雙下顎不夠寬廣，財運弱，事業運較不順利，兩人也可能因此有爭執。

因此江嘉葉認為兩人離婚原因，可能與剛強的賴弘國很有可能往外發展尋求感情慰藉，傷了阿嬌的心有關。她說阿嬌貌美如花，能言善道，尤其脣形厚美，氣場佳，談吐可愛，得人疼愛，只是個性亦強，不能容忍賴弘國往外發展的放肆行為，事實上，阿嬌的婚姻宮還不錯，只是有煞氣，必須晚婚，45歲之後才能覓得良緣。

(中時電子報)