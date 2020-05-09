對女性而言，生理期問題相當苦惱，此時都會尋求婦產科醫師求助。有女網友好奇問，大家看婦科都會指定男醫師或女醫師，沒想到答案卻出乎意料，多數女病人反而都喜歡找男醫師，關鍵就在「溫柔」兩字。

一名女網友在PTT女性版發問「看婦產科會找男醫生還是女醫生」，自己兩種都看過，但發現女醫生似乎沒比較溫柔，PO文一出引起熱烈討論。

意外的是，雖然有少數人表示只找女醫師，但隨後不少女網友紛紛表示自己都選男醫師：「以前都找女醫師，但看過男醫師後覺得溫柔許多」、「男女醫師都看過，男醫大都會跟你諄諄教誨，女醫則是沒幾分鐘開藥就了事...」、「我自己的經驗是男醫生人很好，反而女醫生態度很差」、「女醫生超粗魯的，我後來都找男醫師看」、「認識的男醫師都很尊重女生，反而女醫師很多都覺得自己也是那樣而不會特別去體諒女生」、「男生內診比較溫柔，而且內診會請護士一起，不用太擔心」、「以前會選女醫師，但是內診大多很粗魯，反應還會被罵」、「男醫生，女的反而沒同理心」、「男醫師超怕被吉，幾乎都是小心翼翼」、「後來都選男醫師，女醫師很粗魯，真的是女人何苦為難女人」。

(中時電子報)