罷韓投票將於6月6日登場，傳藍營勸進前新北市長朱立倫出征高雄市長補選。新北市議員葉元之表示，代表韓國瑜會被罷免，國民黨準備放棄韓國瑜，恐在藍營掀新風暴。

葉元之在政論節目《新台灣加油》指出，他不知道國民黨中央在幹嘛，他覺得黨中央很奇怪的一件事就是，在這個時間點，還放消息給媒體說，曾經勸進朱立倫要去選高雄，就算有勸進，這個時間點，放這個話的目的是什麼，是讓朱立倫為難，假設朱立倫同意了，就是引韓粉「殺」朱立倫， 韓粉會認為，朱現在要取而代之；朱若不同意，恐會被認為不承擔，就是愛算計。

葉元之直言，這是黨中央放的消息，他可以保證。放這種消息，如果不是的話，就要出來澄清 ；如果是，則要譴責。另外這件事也給韓粉一個感覺，已經在找備胎了，那代表韓國瑜沒機會 了，也就是放棄韓國瑜的意思。超前部署也OK，可是幹嘛放話給媒體。

(中時電子報)