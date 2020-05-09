近期接連發生駭聞的火警案件，應證水火無情這句話！本市轄內視聽歌唱場所（KTV 、 MTV 、卡拉 OK ）共計 468 家，消防局將逐一強化這類場所各項消防安全設備、檢修申報、防火管理及防焰物品檢查。並要求申請增建、改建、修建、室內裝修之場所，於消防圖審通過核發核准函時，加註應製定施工中消防防護計畫外，並向當地消防機關申報之規定，藉此提供市民安心消防、安全永續、安居城市。

消防局第五救災救護大隊轄區內，目前列管KTV、卡拉OK有 55家，五大隊部與火災預防科在母親節前夕前往突擊樹林區及三峽區KTV安檢，針對場所實測排煙設備動作、自動撒水設備的自動警報逆止閥放水、火警警報設備動作、核對每間包廂門後的逃生動線圖；另依場所提報的消防防護計畫書內容，模擬發生火災，場所員工依編組進行滅火、通報、避難引導等SOP應變作為，將火災損失傷亡降到最低。如檢查有缺失，立即依消防法開立限改單，限改期限縮短為3至15日，經通知限期改善逾期不改善者，處其管理權人新臺幣一萬元以上五萬元罰緩。

大隊長林永東提醒一定規模場所施工期間之注意事項，如停止機能之消防安全設備種類、停止時間應控制在最小必要限度，也要有替代措施(如停止自動撒水設備時 加設滅火器)；應儘量在場所營業時間以外進行，但飯店、旅館及醫院等全天營業之場所，應在日間進行；小心施工熔接、電焊而產生之火花；以及增加巡邏次數等強化監視之措施。

(中時 )