神級伏地挺身

對一般人來說，單是要做幾個伏地挺身，可能就得費上九牛二虎之力，累得喘噓噓。可是對這位健身高人而言，實在是簡單到爆。

據《每日郵報》（Daily Mail）25日報導，在法國巴黎郊區埃爾布萊（Herblay）的健身房裡，這位高手大約在短短21秒內，就展現了5種伏地挺身的超級技巧。只見他彷彿彈簧人般，輕易完成了所有的動作。

而最令人歎為觀止的，就是他展現絕佳的彈性，匍匐騰空。據說他在展現神級運動技巧前，已經運動了兩小時。

這段影片是在法國封城前拍攝的，為了防控新冠肺炎疫情，法國關閉了咖啡廳，餐館和公共場所。不過，法國總理菲力普（Edouard Philippe）說，大家必須學會和新冠肺炎病毒共處，因此從5月11日起，將開始解封。至今法國新冠肺炎的確診人數直逼14萬人，而死亡人數也接近2.6萬人。

(中時電子報)