小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（9日）新聞重點。

【1】紓困之亂擺一邊 未總辭先留人！蘇續任閣揆 蔡交付5大任務

520總統就職將屆，蔡總統昨召開記者會宣布行政院長蘇貞昌續任閣揆，稱其為「護國院長」、台灣的福氣，並交付未來5項重大任務；蘇貞昌說，總統這麼誠意，只有一句話，全力以赴。對此，國民黨主席江啟臣提醒，疫情過後復甦經濟更須超前部署，希望蘇揆走入基層，實際了解紓困之亂引爆民怨的原因。

【2】侯友宜指酒家舞廳暫不開放

台灣新冠肺炎疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊8日宣布，將逐步針對防疫期間取消的活動、停用場館檢討解封方法，新北市長侯友宜受訪時指出，防疫作戰必須有計畫、組織與步驟，開放仍要以防疫優先、專業評估與漸進開放三原則，八大行業不是現階段優先解封的場所。

【3】海峽論壇邀誰來 陸方傷腦筋

一年一度在廈門舉行的兩岸盛會「海峽論壇」，往年都在6月舉行，今年因疫情將延到9月登場，最近正廣邀福建的台商台青提供建議。據了解，陸方正為邀請誰而傷腦筋，既不想造成台灣嘉賓困擾，也擔心因《反滲透法》影響受邀者出席意願；另方面，國民黨現在對九二共識的態度還不明確，也讓陸方有些為難，國民黨人士評估，派祕書長李乾龍參會可能性較大，但目前雙方皆尚未進行討論。

【4】紓困免責說假的 基層要中央說清楚

「紓困之亂」民怨沸騰，行政院長蘇貞昌7日向社會大眾道歉並宣布「中央審核、基層免責」，但實際上基層非但要負起初審責任，新北市府昨送出9301申請案到衛福部，竟被衛福部以尚無公文釐清中央、地方權責一度拒收，基層公務人員無奈，盼中央拿出解決問題的態度。

【5】阿嬌遞分居協議書 賴弘國被離婚「配不上」成真

相愛容易相處難，39歲的港星鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國2018年12月註冊結婚，8日驚爆已於今年3月離婚，這段短命婚僅維持14個月。男方昨在個人社群貼出千字離婚信，提到早在婚前派對就發現對方變冷淡，當時阿嬌也認了想悔婚、不夠愛他、不適合婚姻，後經討論，2人決定再努力，只是最後仍收到阿嬌已簽字的分居協議書，悲痛接受被離婚命運。

(中時電子報)