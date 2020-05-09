日本東京一間便當店「長男堂」在疫情嚴峻之際送暖，推出250日圓（約新台幣70元）的兒童便當，價格不僅便宜，甚至還可以延後付款。業者表示，長大後再來付款也可以，如果長大後店已不在，那就把錢捐出去做公益。

新冠肺炎疫情在日本似乎尚未趨緩，由於眾多行業面臨停工，造成許多人生計出現困難。首相安倍晉三母校成蹊大學附近的便當店「長男堂」就推出兒童便當，欲跟大家一起度過難關。

公告上寫著，兒童便當的特別之處就是如果您現在沒有錢支付，可以之後再付或者長大之後，有工作能力再付也行；如果長大之後，您發現店已經不在了，可以把這筆錢捐出去，幫助需要的人。

消息迅速在網路上傳開，大家對店家的善舉感到非常感動，紛紛表示想捐款給店家。而長男堂則婉拒，表明兒童便當是自己想提供，因此不接受各界的捐款，民眾可以把想捐款給他們的錢，拿去幫助更需要幫助的人。

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(中時電子報)