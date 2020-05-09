新北市聖心女中去年發生「學生水杯加料」霸凌事件，受害者家長雖表達抗議，卻一直沒有得到妥善處理，家長事後才發現，校方起初對霸凌案根本不放在心上，即便遭到投訴仍舊一再拖延，案發至今已過半年，受害學生仍一直沒等到校方主持正義，讓遭受欺凌的女學生家長相當心寒。

本刊調查，受害的A姓女學生在學校一直都遭受同儕言語霸凌，孰料之後變本加厲，去年12月A女的水瓶中竟被加入水彩顏料、粉筆末、蠟筆等有害物，以致A女在不知情的狀況喝下，出現喉嚨灼熱等異狀。

家長事後向學校反應，學校的答覆竟是「孩子有可能是流感」，讓A女父母真的氣炸，而其他家長也認為事情不可以就這樣算了，因此除了將A女送去大醫院檢查外，家長也決定對校方疏失追究到底。

未料事情一拖就是半年，如今事情鬧大，校方也趕忙出面補破網。對於霸凌事件，校方表示，已啟動2次校安通報及相關後續報告30則，至今仍持續更新中；校長也帶領學校主管與老師2次對A女進行家訪、電話關懷、聆聽、報告事求處理過程等。

而校長、學務主任和導師，多次向該班學生進行法治教育，並安排輔導老師從不同角度引導學生賦予同理心，思考事件的影響及嚴重性，並指導班上同學寫卡片，表達對當事學生的關心與慰問。

而學校也在1月10日受理家長霸凌申請調查，同時在校內外進行共4次訪談會議，期間調查了受害者、疑似行為人、關係人等共8位，前後召開3次防制霸凌小組會議。校方也於4月27日召開「防制校園霸 凌因應小組」會議，依法受理此申復案件，目前則已經另組申復審議小組進行釐清。

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(中時電子報)