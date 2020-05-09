【1】違反經濟規則 全球化終結是謬論

近期國際間廣泛議論包括「全球化終結論」、「中國脫鉤論」、「撤出中國論」等熱門觀點，大陸國內一些專家也提出「戰爭論」、「甩鍋論」及「神化國外措施」聳人聽聞，這些概念都備受質疑。大陸學者指出，所謂的撤資論，脫鉤論，全球化終結論都是短視的，是從政治立場意識形態角度說的一些違反經濟規則的話，大都是謬論，可以一笑置之，嗤之以鼻。

【2】台商被汙名化 轟綠吃政治豆腐

從去年《反滲透法》立法到近期新冠肺炎疫情的武漢包機返台等事件，讓大陸台商被貼上「大陸賺錢、回台避難」，甚至「舔共」的汙名化標籤。對此，多位重量級台商認為，在政治網軍操弄下所帶的風向，對默默貢獻台灣經濟的台商並不公平，認為民進黨政府不該「政治吃台商豆腐，經濟上又希望台商回來投資」，直指如果沒有台商在外20、30年的血汗耕耘，哪來現在幾千億元的海外回台投資。

【3】陸韓免隔離通道 台商盼比照

大陸疫情趨緩，正把重心轉向全力拚經濟，近日與南韓達成共識，從5月起實施「快速入境通道制度」，韓國企業家只要持有邀請函、有效簽證、健康監測、出發前三天內的核酸檢測，就可前往大陸十個省市，不用隔離14天，韓國也開放全境讓大陸企業人士按上述方式往返。

【4】全球掀索賠潮 激陸民挺政府

新冠肺炎疫情全球肆虐，各國也紛紛吹起「索賠潮」，點名要向大陸討公道。不過，有歷史學家余凱思警告，追償是非常危險的手段，只會適得其反；因為這將激發大陸民族主義，非但不會削弱中共政權，反而讓民眾更加力挺大陸政府。他更提醒，當經濟索賠等矛盾進一步升級時，最終就可能爆發戰爭。

【5】在陸所得須報稅 留意4項變動

5月報稅季到來，但今年伴隨著新冠肺炎疫情的衝擊，恐怕會對納稅人產生不小負擔，主管機關也首次延長申報時間至6月30日。對於長期在大陸工作的台青、台幹更需留意，大陸地區所得非海外所得，據《兩岸人民關係條例》規範，大陸所得仍應併同台灣所得課徵所得稅。因此無論大陸收入金額多寡，都應併同台灣所得報稅，以免後續被國稅局查稅，又要補繳甚至開罰。

(中時電子報)