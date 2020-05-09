夏天來臨！來吃些不一樣的早餐吧！以手搖飲起家的貢茶也推出早餐！「Gong Morning」早餐系列新品，「迷你珍珠包」將濃濃台味的刈包變身草莓風味夢幻貝殼，搭配辣味珍珠、黃金起司、爽口生菜等豐富食材，含有維生素B1、B2、薑黃等機能配方的「黃金晨光飲」系列，！現在至貢茶淡水捷運店、台中高鐵店、高雄五福店等三家門市，享有早餐時段享有套餐組合。

Gong Morning 黃金晨光飲添加維他命B1、B2、薑黃成分，幫你補充每日所需能量。（主辦單位提供）

黃金晨光飲「黃金咖啡拿鐵」：閃耀著金色耀眼光芒的夢幻漸層帶來視覺享受，入口品嚐經典拿鐵的濃郁奶香與醇厚咖啡香氣，添貢茶獨家研發含維他命B1、B2、薑黃等成分的黃金機能配方，充飽一日所需的精力，用滿滿能量開啟充滿活力的嶄新一天。

黃金晨光飲「黃金芒果綠茶」： 結合台灣夏季人氣最旺的香甜芒果搭配清爽綠茶，添加貢茶獨家研發含維他命B1、B2、薑黃等成分的黃金機能配方，以清新、輕甜的現搖風味茶飲，帶來神采奕奕的活力早晨！

夢幻粉紅貝殼造型刈包，清甜草莓香氣搭配微辣彈Ｑ辣珍珠。（主辦單位提供）

迷你珍珠包「黑胡椒火雞肉辣味珍珠包」： 獨家訂製夢幻粉紅貝殼造型刈包，帶有清甜的草莓香氣，搭配貢茶首創辣味珍珠，黑胡椒火雞肉與蛋片、生菜等豐富多層次配料，咬下第一口，Q彈的微辣珍珠彈跳唇齒之間！

迷你珍珠包「日出蛋燒珍珠包」：Q彈珍珠闖入溫柔起司蛋早餐日常，帶來既熟悉又陌生的驚喜口感！草莓風味刈包夾入蛋片及經典黑珍珠，再鋪上使用馬茲瑞拉和切達二種起司調配出完美比例，融化的起司牽絲附著於珍珠上，這就是早晨小確幸的模樣啊！

迷你珍珠包 「原味奶蓋珍珠包」：貝殼造型草莓風味刈包，鋪上厚厚一層貢茶招牌鹹甜奶蓋，再淋上滿滿的經典黑珍珠，一咬下在口中同時品嚐到奶蓋柔軟與珍珠Q彈的雙重口感

貢茶新品「Gong Morning」黃金早餐系列於全台貢茶高雄五福店、淡水捷運店、台中高鐵店三家門市獨家限定販售「黃金套餐組合」，任選一款黃金晨光飲(S)搭配一款迷你珍珠包，銅板價就能輕鬆品嚐！

(中時電子報)