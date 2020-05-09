由專門追蹤軍機動態並整理公布的「飛機守望」（Aircraft Spots）日前表示，美軍有2架超音速轟炸機「B-1B」從關島基地駛離，飛行途徑經過台灣東北部海面，前往大陸東海執行任務。美國太平洋空軍司令部（PACAF）前（7日）也曝光了這2架轟炸機在空中執行的照片。

「飛機守望」推特4日發文，指出美軍這2架B-1B分別是ANDO01、02 ，為了讓戰機飛往大陸東海執行任務，美軍還特地派出KC-135R LIVID11進行空中加油。根據推特發布的飛行路徑圖，可看出路線經過台灣東北海域。飛機守望並表示，美軍本月1、4、6日都有B-1B轟炸機接近台灣海域。

美國太平洋空軍司令部（PACAF）推特7日證實此事。國防部發言人史順文少將在消息曝光後也作出回應，表示國防部有確實掌握台海周邊海空域情況。

據《聯合新聞網》報導，空軍參謀長鄭榮豐中將對此表示，國防部不評論美軍活動，但判斷此行為是「動態兵力運作」，並帶有戰略意義。美軍戰略司令部（STRATCOM）發言人安塔納索夫（Kate Atanasoff）也曾在日前直言，美國的轟炸機在需要時，已經可以從「更廣泛的海外據點」飛往印太地區，以便執行任務。

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(中時電子報)