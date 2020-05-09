嘉義市一名男子日前騎機車違規遭警方攔下來，但員警盤查後，發現對方竟然身份有些問題，資料上顯示「已死亡」，一開始以為男子謊報身份，後來才得知原來男子失蹤14年，期間完全沒有和家人聯絡，最終家人向法院辦理宣告死亡。

綜合媒體報導，這起事件發生在嘉義市興業東路、吳鳳北路口，一名70多歲的陳姓男子騎車經過，因違規闖紅燈遭警方攔查，陳男說出身分證字號後卻遭員警認為在謊報，因為他的身分資料顯示，此人已失蹤長達14年，而且已經被法院宣告死亡了。

據了解，陳男2006年之前定居台北，但之後家裡發生變故就沒有在與家人見面，14年間都一個人生活，在這段失蹤的日子，家人曾經找過他，甚至出動警方協尋，但陳男沒有去投票、更換身分證，因此不知道家人心急如焚，而家人找了他7年，之後才心灰意冷向法院辦理宣告死亡。

嘉義市警方表示，其實一開始有懷疑陳男的身份，儘管他拿出舊款身份證，員警始終半信半疑，後來他坦承自己離家多年，到警局聯繫上久未見到的家人，警方才相信他說的話，確認他沒有謊報身份。

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(中時電子報)