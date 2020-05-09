美國太空狂人馬斯克（Elon Musk）日前為寶貝新生兒取了個怪名「X Æ A-12 Musk」引爆熱議，雖然加州負責小孩出生登記的主管單位證實這個名字不符合取名的規定。但這位思維異於常人的億萬富豪直指，隨著結合人腦與AI的新腦技術問世，人類語言最快可能10年後就被淘汰。

馬斯克在網路節目《喬羅根的經歷》（Joe Rogan Experience）受訪時表示，人機結合的「Neuralink」技術（可直接植入顱內），可能會在明年問世，有望「修復和腦有關的所有疾病」。這個人機界面的新腦除了可治癒癲癇之外，未來人與人之間也不用再透過說話溝通，語言本身將是過時產品，就連不知如何發音的新生兒名字也會跟著一起消失。後面這句話是拿自己才出生的第6個兒子名字開玩笑。

他說：「人與人溝通會變得非常快速也非常精準……我不確定語言會發生什麼變化。」他解釋說，人類「已經是半機械人或AI共生體」，要精進靠的是升級「硬件」。

被問及人類什麼時候會變成不用說話的「啞巴」？馬斯克說最快5-10年後。但也強調到時有人還是會選擇說話，可能為了「感情上的理由」，而「口中發出的噪音」不過是過去留下來的殘跡。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)