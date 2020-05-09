阿嬌鍾欣潼與「醫界王陽明」賴弘國，婚姻維持不到兩年就告吹，有媒體驚爆阿嬌不滿賴弘國經濟條件，以及至少1年沒性生活，是離婚導火線，對此阿嬌閨蜜反擊是賴弘國婚後愛約妹，才導致婚姻觸礁，對此他也親自做出回應。

根據東網報導，阿嬌會選擇跟賴弘國離婚，除了是不夠上進之外，婚後更不懂分寸不時與網紅、異性約會跑趴，此外出錢又出力幫老公開診所，無奈賴弘國都愛理不理，才讓這段婚姻無法持續下去，對於種種指控，此外《ETtoday星光雲》報導，賴弘國被問及此事先是反問記者：「你相信嗎？」，隨後表示自己行的正，如果有做這些事會敢PO「千字離婚信」嗎?

對於離婚一事，阿嬌則是由經紀公司英皇代回應，表示雙方已經簽了分居協議，希望能夠給彼此一個冷靜期，畢竟夫妻相處是一門大學問，更強調由於是兩人之間的私事，因此未來關於婚姻問題，不會再多做回應。

(中時電子報)