對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨！氣象局表示，今(9)日台東及花蓮地區有局部大雨發生的機率，當地民眾請注意。氣象專家吳德榮表示，明晚起至下周一結構較強的「梅雨季」第1道鋒面南下，並伴隨小範圍「劇烈天氣」。受此波鋒面影響，全台「由北向南」將出現一波雨勢，高溫也下降，直至周三鋒面離開，下雨機率才會緩和。

「報天氣-中央氣象局」粉專表示，老天給了我們一個炎熱的母親節假日，基本上星期六到星期天白天天氣差不多，鋒面位於華南一帶到北部外海，台灣受鋒前溫暖的西南風吹拂，各地高溫炎熱，局部會出現36度以上高溫。

粉專分析，受加熱作用影響，也有午後雨形成的機會，但高壓仍然強盛，發展也較受限制，星期六(9日)只有山區會有些零星的雷陣雨；星期天(10日)除了山區外，北部及東半部平地也可能有些局部的雷陣雨出現。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，最新模式模擬顯示，明晚起至下周一(11日)「梅雨季」第1道「移動性」鋒面南下、其結構較強；各地雲量增多，轉變為有局部陣雨或雷雨的天氣，並有伴隨小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)的機率；各地氣溫下降、北台轉涼。

下周二(12日)各地仍有局部陣雨或雷雨；但隨鋒面南移，天氣由北而南、降雨漸停。下周三至周五(13至15日)暖氣團逐漸增強，各地恢復為晴朗炎熱的天氣，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，老天終於聽到台灣人下雨的渴望！周日深夜開始鋒面接近，全台將「由北向南」出現一波雨勢。週一～週二，全台都容易下雨，高溫也會掉，等週三鋒面離開，下雨機率才會降低。

不過，雖然目前看，週一雨勢最大，但雨實際大小，得看當下對流發展的狀況，整體看來是「間歇陣雨」的型態為主。要特別提醒的是，無論是下雨機率、雨勢，都是「山區>>>平地」，尤其是午後陣雨，下星期初上山活動務必小心！

(中時電子報)