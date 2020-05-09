大聯盟賽季受到疫情影響，不僅將賽季不斷推遲，就連原定在6月舉行的業餘選秀會也受到衝擊，根據最新消息指出，大聯盟官方已經和球員工會達成協議，今年的選秀會將從原本的40輪，縮減至只選5輪。

據《ESPN》記者帕森（JeffPassan）報導，大聯盟稍早與球員工會達成協議，把原本40輪的選秀會縮短到只剩下5輪，除此之外，在選秀會上落選的球員依舊可以和球團簽約，不過簽約金部限制在2萬美元，大大影響球員的身價；據了解，大聯盟原本提出一項10輪選秀的提議，但卻未能達成協議。

在這樣的情況下，那些原本有望在6至15輪被選中的球員影響最大，舉例來說，上季第六輪球員的簽約金介於23萬至30萬美元之間，甚至連第十輪球員的簽約金都有14萬美元，但如今在第5輪之後、未選上的球員，只能領到2萬美元的簽約金。

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(中時電子報)