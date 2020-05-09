前湖人後衛布朗(Shannon Brown)上周六因對人開槍而遭到逮捕，他向兩位陌生人射擊5至6槍。然而布朗開槍地點是在他喬治亞州的家中，對方以為他要賣房子，因此整起事件可能是誤會一場。

TMZ報導，當時約晚上9點多，布朗的家門沒關，門口有售屋告示，那兩人聽說可以進去看房才進入。進屋之後布朗卻拿槍指著並刁難他們，最後叫他們快滾，還在他們離去時開槍威嚇。警察在現場找到彈殼，以加重傷害罪逮捕布朗，他在看守所關了兩日後被保釋。

依照美國法律，如果兩人拒絕離去，布朗有權保衛自宅，但當時兩人已同意離開，布朗不可以開槍。詳細案情仍待釐清，布朗既要賣房子又要開槍打人，未免不太合理。

34歲的布朗在湖人拿過兩次總冠軍(2009-10)，後來淪為打工族，四處流浪簽10天短約，2014年被熱火釋出之後轉往發展聯盟，至今沒能再回到NBA。他最厲害的一季有場均11分、42%投籃命中率。

(中時電子報)