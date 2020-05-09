台灣1萬元紓困引起民眾抱怨，許多人羨慕美國、新加坡政府直接發現金，不過，一名旅居美國的網紅廣告小妹表示，美國發現金也不是人人可得，而且失業者領的薪水恐比工作時還多，未來問題很多，只能說紓困很難，怎麼做都有漏洞。

廣告小妹在臉書發文表示，她看到許多人因紓困金一事痛罵政府。要罵政府她沒意見，因為政府就是要拿來監督的，不是捧在手心裡整天呼呼。只是她看到民眾以美國為模範生，指責台灣政府無能，她認為有必要平衡報導一下。

廣告小妹指出，美國的鼓勵消費金（最高金額每人$1200美金）但不是人人都可得。並直呼，她自己就沒有拿到，但一思考到合理性，政府制定收入門檻是正確的，只能當作與它沒緣份！

廣告小妹說，身為川粉的她其實不贊同聯邦政府發現金，因為鐵粉沒義務對所有政策照單全收，而且除了失業補助金之外，政府還給失業者每周發$600美金以及12週的紓困金（七月底之後遞減）。

廣告小妹表示，政策頒布後，許多人關心美國經濟「這麼多人領失業補助金美國經濟要完蛋了」她說，其實她也很擔憂，仔細計算後，不難看出貓膩。失業補助金 + 紓困金 + 鼓勵消費金，將讓部分勞工失業期間領到的錢超出他原本工作的薪水，因此她認為，美國申請失業補助的人數已不適合作為經濟指標參考。

廣告小妹表示，台灣的一萬元紓困金申請門檻確實嚴苛了些，但全面鬆綁也失去其原意並增加全民負擔，改發消費券也有得吵。簡言之，紓困是難題，怎麼設計都會有漏洞。她呼籲，不妨給政府時間調整，該抗議的抗議，但別覺得政府不顧老百姓。真的不顧你，全台舉債每人發二十萬元現金簡單又討喜。

(中時電子報)