大陸豬肉巨頭萬洲國際旗下雙匯發展8日連發17則公告，主要內容為擬用人民幣（下同）7.3億元收購六家公司進行資產重組。其中兩家公司專攻植物性蛋白，市場解讀認為雙匯將進軍人造肉市場。

財經網站金融界報導，雙匯發展公告指出，擬收購其控股股東羅特克斯持有的上海雙匯、意科公司、杜邦蛋白、杜邦食品、蕪湖進出口、上海史蜜斯等六家公司部分股權，合計需耗資7.3億元。本次股權收購完成後，上海雙匯、意科公司、蕪湖進出口、上海史蜜斯將成為雙匯發展的全資子公司，杜邦蛋白、杜邦食品將成為其參股公司。

值得注意的是，雙匯發展本次收購的杜邦蛋白和杜邦食品均專注植物蛋白領域，之前相關資產一直在羅特克斯名下，並未進入上市公司（雙匯發展在深交所上市）。市場分析，此次收購對於雙匯未來的人造肉產品布局意味深長。

雙匯發展4月底時聯手阿里巴巴，在天貓「豆趣聯名正當紅」全球經典IP吃豆人40周年主題會場開設「蛋白素肉」專區，正式推出蛋白素肉戰略新產品：吃豆人聯名限量禮盒。

報導指出，雙匯發展此次透過網路推出「植物肉」產品正式進軍素食界，並釋放出清晰的訊號：這家中國最大的動物蛋白供應商，在不斷做大肉類主業、鞏固肉類龍頭地位的同時，大膽涉足「植物肉」新領域，籌畫打造一個輔助肉類主業發展的素食業務。

報導還說，雙匯作為中國肉類品牌的開創者，其一舉一動一直是行業的風向標，此次布局植物肉產業，實現了跨品類延伸，或形成中國「人造肉」的虹吸效應。

雙匯發展8日開盤漲1.61％，盤中最高漲3.46％，最後收漲1.52％，報42.83元，總市值1,421.65億元。

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(中時電子報)