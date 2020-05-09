大陸央視新聞用戶端報導，德國《明鏡》周刊9日以〈威脅並非我們的風格〉為題，專訪大陸駐德大使吳懇，他在受訪時駁斥關於陸方向公眾隱瞞疫情的無端指責，並稱美方意圖藉陰謀論轉移大眾對美國政府應對失靈的關注。

吳懇表示，大陸是第一個同這種未知病毒交鋒的國家。大陸早期應對快速、透明，從官方開始調查到武漢封城不到4周時間。判斷一種新的疾病是否人傳人，需要大量的流行病學調查資料和嚴格的科學論證。

吳懇強調，得出嚴謹的科學結論需要時間，不能拿今天的結論去苛求當時的科研人員。在得出確鑿的人傳人結論後，大陸政府立即採取了堅決有力的防控舉措。根據《科學》雜誌研究報告預估，大陸採取的嚴厲措施使大陸減少了超過70萬的感染者。

針對國際上指責大陸對全球疫情負有責任以及「新冠病毒源於武漢實驗室」的陰謀論，吳懇駁斥稱，新冠病毒源於哪裡科學界尚無定論。大陸與其他國家一樣也是新冠病毒的受害者。大陸的快速應對措施，為世界各國應對疫情贏得了至少6周準備時間。

吳懇說，一些美國政客編造關於大陸的「陰謀論」，叫囂向大陸追責。他們關心的並不是國際法，而是企圖通過推諉責任，轉移公眾對其貽誤疫情和應對不力等問題的視線。陸方對此行徑堅決反對。

對於調查病毒起源的問題，吳懇說：「我們反對的是，在沒有任何證據的情況下，企圖將中國放在被告席上，然後再進行所謂的國際調查尋找證據。探明病毒的來源很重要，但是這項工作應由科學家完成，而不是被政客工具化和政治化。」

吳懇補充，在疫情應對方面，陸方關注的不是領導力，而是責任。大陸疫情防控和國際合作體現了負責任大國應有的擔當。為了世界各國人民的健康和安全，大陸人民付出了巨大犧牲，作出了重大貢獻。

吳懇指，疫情是全人類的公敵，國際社會當務之急是圍繞抗疫、疫苗研發加強合作，提供國際公共產品，而不是進行政治角力和地緣競爭，將某些國家、全球化和多邊主義作為替罪羊。我們處於非常特殊的時期，在抗擊疫情的同時決不能再鼓噪、煽動一場國與國、人與人的政治、外交衝突，這是不具建設性的。

(中時 )