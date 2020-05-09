今年母親節受到新冠肺炎疫情影響，花卉供過於求，導致價格跌落，新北市政府農業局建議民眾多多前往板橋花市購買花卉，一方面藉由花語寄情來表達對母親的愛，另ㄧ方面也能幫助花農增加收益。康乃馨目前售價每支約在15到20元左右，民眾購買單支覺得太單調的話，也能以桔梗花、玫瑰、蘭花、滿天星來搭配康乃馨綁成一束，使得花束更加繽紛美麗，整束價格約在200至250元。康乃馨花語也有含意，紅色康乃馨象徵熱情、熱愛著母親；粉色康乃馨，祈祝母親永遠年輕美麗。

母親節表心意。（圖取自新北市農業局官網）

新北市板橋花市理事長黃禎揚表示，為因應新冠病毒疫情，來至板橋花市參觀購物請全面戴口罩，出入口皆有設置體溫測量站，保持室內1.5米、室外1米的社交距離，保護自己也保護別人喔!

另外提醒買花民眾挑選康乃馨時，要注意花色與花語意涵。康乃馨花語代表的就是『媽媽我愛你』、玫瑰花代表的是『真心真意、真誠的愛』，另外康乃馨有紅色、粉紅色等單色系花朵，紅色康乃馨象徵熱情、熱愛著母親。粉色康乃馨，祈祝母親永遠年輕美麗。歡迎民眾來到板橋花市買花送給母親，表達對母親的關懷以及愛意。也祝福全天下媽媽『母親節快樂』。

今年受到新冠肺炎的衝擊影響買氣，導致盛開的花朵滯銷，希望民眾能一起支持花卉產業。另外板橋花市不只販售花卉而已，還有景觀園藝資材、陶藝品、水晶類等應有盡有，防疫期間在家中也能做點綠意點綴，或是庭院植栽維護更新，都能在板橋花市選購。

(中時電子報)