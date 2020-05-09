就是他！45億專機送梅根哈利遷美 08:152020/05/09 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 好萊塢前女星梅根和夫婿哈利王子的資料照。（達志圖庫/TGP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美國脫口秀女王歐普拉牽線下，好萊塢大亨泰勒派瑞出動專機，將他們從加拿大直送加州毫宅 前女星梅根和夫婿哈利趁加拿大封城前，閃電離境，前往美國加州洛杉磯，而這祕密任務能順利進行，全得拜好萊塢大亨泰勒派瑞（Tyler Perry）之賜。 據《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，3月14日那天，派瑞出動價值1.5億美元（近45億台幣）的Embraer E190私人噴射客機，從亞特蘭大（Atlanta）郊區出發，在溫哥華接到梅根一家人後，便直飛他位於洛杉磯的1800萬美元（近5.4億台幣）比佛利山莊豪宅。 好萊塢大亨泰勒派瑞3月14日出動噴射專機，在加拿大接到梅根夫婦後，便將他們送往自己在美國加州的豪宅。（達志圖庫/TGP） (中時電子報) #梅根 #哈利 #英國王室 #泰勒派瑞 #專機 #加拿大 #美國 #加州 #洛杉磯 #專機 也許您會感興趣 國際熱門新聞 川普政府傳播病毒假訊息？澳情報圈控美靠一招帶風向 - 國際 美自沙國撤飛彈 聚焦反制陸擴軍 - 國際大事 - 中國時報 口罩外交有成果！加拿大國總理一句話表態了 - 時事 就是他！45億專機送梅根哈利遷美 - 名流 拒淪新冠重症 這國30萬人戒菸了！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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