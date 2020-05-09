在美國脫口秀女王歐普拉牽線下，好萊塢大亨泰勒派瑞出動專機，將他們從加拿大直送加州毫宅

前女星梅根和夫婿哈利趁加拿大封城前，閃電離境，前往美國加州洛杉磯，而這祕密任務能順利進行，全得拜好萊塢大亨泰勒派瑞（Tyler Perry）之賜。

據《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，3月14日那天，派瑞出動價值1.5億美元（近45億台幣）的Embraer E190私人噴射客機，從亞特蘭大（Atlanta）郊區出發，在溫哥華接到梅根一家人後，便直飛他位於洛杉磯的1800萬美元（近5.4億台幣）比佛利山莊豪宅。

好萊塢大亨泰勒派瑞3月14日出動噴射專機，在加拿大接到梅根夫婦後，便將他們送往自己在美國加州的豪宅。（達志圖庫/TGP）

(中時電子報)