台灣在全球陷入新冠疫情之中，多次慷慨向有需要的國家捐贈口罩，頗受多國感謝。其中加拿大總理杜魯道在8日的例行記者會上特別感謝台灣慷慨義行，而就在前一天，加國外長沈潘面對議員詢問時，卻對於是否要對台灣感謝一再閃躲。

對於媒體詢問是否感謝台灣捐贈50萬份口罩，加拿大總理杜魯道在8日的例行記者會上特別感謝台灣慷慨義行。

加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）前一天在國會視訊會議上，面對議員質詢問「台灣捐加拿大50萬份口罩，你是否要表示感謝？」，沈潘只是不斷強調「感謝各國提供加拿大醫療物資」，先前沈潘曾在3月28日在推特上轉貼大陸捐出3萬片口罩及醫療物資，這次卻絕口不提台灣，引起議員不滿。

Trudeau's Minister of Foreign Affairs refuses to say "thank you" and "Taiwan" in the same sentence #cdnpoli pic.twitter.com/wh78amFBhl — Pundit Class (@punditclass) May 7, 2020

據加媒《環球新聞台》報導，面對媒體提問「台灣捐贈50萬片口罩給加拿大一線醫護人員抗疫，外長雖然感謝這個國家卻不願意提出它的名字，那你呢？」，杜魯道（Justin Trudeau）直接表示，「我很樂於感謝台灣的慷慨捐助」。他表示，此時此刻，加拿大人與全世界人民團結在一起，因為共同面臨這場全球挑戰，需要彼此團結以及做出全球回應，我們需要一起努力，我們也會這麼做。

媒體也詢問對於澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）出書表示「面臨大陸「霸凌」行為，全世界應該挺身而出，而非退縮」，請問加拿大現在是挺身而出，還是退縮呢？對此，杜魯道並未直接回答，僅表示「我們將確保加拿大人獲得度過疫情大流行所需的設備、物資和支持」。

此外，沈潘雖然並未直接對台表達感謝，但他在同一場質詢中，重申加拿大支持台灣成為世界衛生大會（WHA）觀察員的立場。

(中時電子報)