微博瘋傳趙筱葳發文。（圖／翻攝自微博）

趙筱葳IG澄清微博上瘋傳是假帳號。（圖／翻攝自 IG）

39歲港星「阿嬌」鍾欣潼和小8歲「醫界王陽明」賴弘國昨(8日)證實離婚，結束14月短命婚姻，昨微博上傳出賴弘國前妻「華航林依晨」趙筱葳疑發文指出兩人先前婚變就因為對方出軌，最後還標註阿嬌說「你的痛，你的難過，我都懂」，對此，趙筱葳剛剛在IG回應，澄清那不是她的帳號，自己也沒閒情逸致管別人閒事。

賴弘國2016年和趙筱葳登記結婚，兩人一人神似王陽明、一人神似林依晨，有如《我可能不會愛你》真實版上演，使兩人一夕爆紅，沒想到半年後兩人閃離，2018年賴弘國轉向阿嬌求婚成功，昨賴弘國、阿嬌婚姻破滅，趙筱葳第一時間回應：「才不管別人發生什麼事，老娘專心做蛋糕」。

趙筱葳在IG上帳號為「weicutey」，昨微博上有一樣名稱的用戶發文稱：「我和賴先生是於2014年相識相戀、2016年登記結婚，這段婚姻關係僅維持半年就以彼此祝福收場，不是我不愛他了，而是我無法忍受男生出軌偷吃」，後來又刪掉出軌這句，改為：「幸福確實是存在，唯一可惜的是不夠長久」，最後還喊話阿嬌，直指明白對方現在所有的痛跟難過。

對此，趙筱葳稍早在IG回應：「聽說微博有一個假Ivy用我的照片招搖撞騙，還擅自代表我發言？」並說自己忙了一整天，「哪還有餘力管那麼多閒事？」，「別人的喜怒哀樂不需要你參一腳，特別是冒牌貨請不要為了蹭熱度刷存在感。做自己、活出自己的人生，才不會後悔」，最後澄清自己的微博帳號是「Ivychaotw」，不是「weicutey」。

(中時電子報)