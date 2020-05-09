大聯盟日前和球漁工會達成協議，無論本季是否開打，球員年限將會照算，休士頓太空人「春天哥」史布林格（George Springer）也將在今年冬天投身自由球員市場，而太空人老闆也指示球團高層，希望明年球季還能看到史布林格身批太空人橘白戰袍。

太空人之前遭費爾斯（Mike Fiers）爆料在球場上偷暗號，整起事件遭揭露後，大聯盟決定對總管盧諾（Jeff Luhnow）和總教練辛區（A.J. Hinch）做出處分，球團隨即將兩人開除，並聘請詹姆斯（James Click）成為新任總管。

根據《休士頓紀事報》（the HoustonChronicle）報導，太空人老闆克蘭（Jim Crane）向史布林格的經紀公司「Excel Sports Management」表達簽約長約的意願，由於賽季停滯，大聯盟不允許類似的談判，但在球季重啟後，雙方將可針對合約重新展開討論。

史布林格過去3季年年入選全明星賽，2017年獲得世界大賽MVP殊榮，助球隊拿下冠軍，上季更是以39轟、96分打點的成績單，在美聯MVP票選高居第7名，還拿下生涯第2座銀棒獎，也讓太空人在今年球季開打前，端出一張1年2100萬美元的合約避免薪資仲裁。

今年球季結束，太空人將失去先發陣容裡的4名球員，除了史布林格外，還有布蘭特利（Michael Brantley）、瑞迪克（Josh Reddick）以及古利爾（Yuli Gurriel）都將成為自由球員。

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(中時電子報)