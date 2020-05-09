錢櫃KTV林森店火警釀6死，董事長練台生迄今仍神隱。大火倖存者8日痛批，業者明知有人在包廂唱歌，卻把消防警報系統關掉，這就是意圖謀殺，不滿練台生躲在後面交給基層員工善後，一點企業家風範都沒有，業者若再不拿出誠意，將集合傷者一起對練提告。

錢櫃依承諾預付罹難者家屬200萬元賠償金，實際賠償金需待保險拍板確定，其中有3位罹難家屬收到，但另有3位家屬擔心影響理賠金拒收。

台北市府昨舉辦錢櫃大火法律權益保障說明會，97戶傷亡者有71戶、約100多人參加，副市長蔡炳坤指出，協助受害者及家屬和業者建立平台，若家屬對協商不滿意，才有後續提告問題，市府也會提供協助。

當時在錢櫃林森店707包廂內的林先生指出，至今心理狀況還很不穩定，沒有安全感，火警發生時因緩降梯的門沒辦法打開，浪費逃生黃金時間，有15人都躲在包廂裡，等了40分鐘才獲救，事後，錢櫃都沒有任何說明，業者如果沒拿出誠意，將聯合707包廂傷者一起提告。810包廂傷者說，業者關掉消防警報系統、把門堵住，就像開車，明知有人還踩油門撞就是意圖謀殺。

此外，4位死者家屬委任律師李明諭表示，家屬沒感受到市府誠意，不滿市府消防稽查未完善，結果卻對國賠隻字不提，將會再替家屬爭取。蔡炳坤說，國賠應等檢察官偵查結果出來，釐清業者責任，如果政府有疏失，人民可提國賠。

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(中時電子報)