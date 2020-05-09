陸媒《環球時報》9日引述美國外交學會主席理查．哈斯發表在美媒，題為〈不要挑起與中國的新冷戰〉文章指出，美陸關係早在新冠疫情暴發前惡化，這場流行病大大激化了世界兩個最強大國家之間的緊張關係。現在，美國越來越多人主張，對抗大陸應成為美國外交政策的組織原則，類似當年對蘇聯冷戰，但這將是一個重大的戰略錯誤，反映出一種過時思維，以為應對其他大國，是美國主要挑戰。。

報導稱，哈斯7日在美國《華爾街日報》為文表示，今後一個世紀，美國面臨的最重大威脅，不是其他國家，而是一系列跨國問題。

他說，畢竟，即使美國成功地對付了大陸，美國的安全和繁榮仍然可能由於未來的大流行病、氣候變化、網路攻擊、恐怖主義以及核武器擴散甚至使用，而一落千丈。從今天的危機中可得出明確結論：美國需要關注的不僅是直接應對這些全球性挑戰，而且要提高面對這些挑戰的競爭力和適應能力。

對於美國來說，更明智的做法是遵循「要醫人，先醫己」的格言，而不是把大陸當替罪羊。

文章稱，美國也不應誤讀大陸外交政策的目標。2017年，川普政府《國家安全戰略》將大陸描述為「修正主義大國」，試圖「侵蝕美國的安全和繁榮」，並「塑造一個與美國價值觀和利益背道而馳的世界」。2018年，五角大廈的《國防戰略》更進一步稱大陸是「戰略競爭對手」， 試圖「在近期內稱霸印太地區和在將來取代美國稱霸全球」。

這些評估都誇大了大陸的野心和能力。正如大陸《2019年國防白皮書》明確指出那樣，大陸的戰略要務，是維護領土完整和國內穩定。

哈斯認為，對大陸的最佳掌握是：是一個尋求減少美國在其後院影響力並增加其對鄰國影響力的區域大國。北京無意推翻當前的世界秩序，只是想要增加當前秩序內的影響力。與蘇聯不同的是，大陸沒有打算把自己的模式強加給別國，或控制世界每個角落的國際政治。而且，當大陸的觸角伸向更遠的地方時，其主要手段往往在經濟方面。

文章說，大陸在試圖擴大其活動範圍和影響力的過程中，面臨著嚴重的局限性，經濟兩位數增長的時代已過去，還要應對嚴重的環境問題以及即將到來的人口老齡化和人口萎縮。對於那些警告大陸未來將稱霸世界的論調，應謹慎對待。

文章建議，誠然，美陸存在一些不可避免的戰略競爭，美國也應在必要時反擊大陸，維護美國利益。但應盡可能約束這種競爭，不致阻礙與大陸在共同利益領域合作。

(中時 )