火箭隊總教練丹托尼(Mike D'Antoni)去年夏天沒拿到續約，外界預測他本季結束後會離開，甚至也有傳言他撐不過這季。今年因新冠疫情爆發，火箭不急於在此時換人，美媒認為傑夫范岡迪(Jeff Van Gundy)有機會回鍋。

丹托尼今年68歲，是聯盟第2高齡總教練，僅次於馬刺隊帕波維奇(Gregg Popovich, 71歲)。考量到疫情嚴重性，丹托尼打算在復賽之後戴著口罩坐陣指揮，雖然他很可能只剩下沒幾場了。

范岡迪是前尼克(1995-2002)、火箭(2003-07)的總教練，他13年沒有回到NBA球隊掌兵，期間他擔任球評，也有帶領美國隊出征美洲盃。范岡迪是防守大師，這是火箭目前比較欠缺的部分。另一個人選是前灰狼總教練席波迪(Tom Thibodeau)。

雖然NBA執教生涯無冠，丹托尼仍拿過兩次年度最佳教練。第一次是2004-05球季在太陽以小球戰術的「快打旋風」收到奇效，球隊主控奈許(Steve Nash)獲選MVP。第二次是2016-17球季在火箭隊，丹托尼改以單打進攻，再度奪下最佳總教練，球隊主控哈登(James Harden)隔年獲選MVP。有人認為丹托尼的兩種戰術都在一定程度上改變了聯盟的打法。

(中時電子報)