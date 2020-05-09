男童的腳傷。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

男童返家後最愛黏著爸爸。（翻攝照片／曹婷婷台南傳真）

「曾讓孩子受傷，父母就沒有變好的可能？」台南市1名4歲男童6個月大時因顱內出血送醫遭疑家暴，事後被安置保母家近4年，雙親接受台南市社會局協助家庭重整，評估男童今年3月6日返家，同月底卻又因耳朵及腳瘀青，再遭控施虐，因傷勢無法查明，男童被緊急安置，男童雙親喊冤，「我們沒虐待兒子！」

從事水泥板模工的男童父親連日急著想找人澄清，卻求訴無門，「我覺得被冤枉…..也不想再失去兒子了。」台南日前傳出1起保母控訴安置兒返家又遭家暴，台南市社會局緊急啟動調查，父母雖強調未施暴，但仍依法於2日強制安置男童。

男童雙親育4名兒女，遭安置男童排行老三。男童2016年5月因顱內出血、右腿骨折、右腳拇趾指甲被拔掉等嚴重傷勢，送醫開刀，醫院因懷疑受虐而通報台南市社會局，雙親當時稱車禍，母親事後遭法院判定疏於照顧致其受傷，判刑6個月，男童也被安置保母家。

事發後，此案被社會局家防中心依最高層級處遇，不定期討論案件處理情形，並透過早療中心、諮商等多個管道確認雙親照顧狀況等，每3個月邀專家學者開會做為男童是否能返家的依據，同時積極家庭重整，男童母雖為中度智能障礙，但夫妻高度配合，3月終盼回兒子團圓。

然，3月底曾姓保母指控男童返家又遭虐，耳朵和腳都瘀青，社會局立刻調查，男童雙親否認，稱是男童跌倒所致，社會局找來專家診斷也難以釐清，為保護男童再度依兒權法緊急安置。保母表示，男童曾受重傷是事實，見他最近身上又有傷，她除了憂心，更希望確保孩子能被妥善照顧。

男童雙親不甘心遭到不實指控，找出3月16日社區監視器拍到男童跌倒畫面，雙親說，兒子復健及早療皆被提及腦傷致平衡系統不佳，男童確實也常跌倒。面對外界貼標籤，男童父親說，「之前吃過一次『羹』了，怎可能再來第2次，我們不想失去他…」

社會局表示，「保母的擔心也曾是我們的擔心」，指男童安置保母處，歷經近4年輔導觀察，專家8度評估均決定延長安置，第9次評估才同意返家。過去曾有其他家庭重整失敗，經社會局提出停止親權案例，但男童雙親配合度高，家境雖差，但男童父從臨時工晉升板模師傅，薪水增加也開始存錢，看得到轉變。

(中時 )