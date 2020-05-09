美國一對再婚夫妻，雖然第1次婚姻各有生子，但2人婚後想擁有他們自己的孩子，由於男方永久性結紮，於是決定接受人工授精，為了保證孩子身強體健、天資聰穎，便挑選一名金髮帥氣醫學院學生為「精主」，並成功生下1女，沒想到女嬰42年後意外發現，生父竟是當年進行人工授精的老醫師。

綜合外媒報導，這對夫妻彼得（Peter Rousseau）與謝爾（Cheryl）當年決定有他們的孩子後，找上柯茲（John Boyd Coates）做人工授精手術，並簽署一份文件，證明精子是來自一名醫學院學生，謝爾手術後也成功懷孕，並誕下1名女嬰芭芭拉（Barbara）。

41年來，彼得與謝爾始終認為芭芭拉的生父，是那名捐精的醫學院學生，沒想到芭芭拉為了解家族病史，在「Ancestry.com」和「23andme.com」進行基因檢測時，意外發現當年進行授精手術的醫師柯茲，才是芭芭拉正港的生父，原來柯茲手術時偷偷注入自己的精子。

彼得一家人得知真相後，氣的對柯茲提告，同時求償超過7萬5000美元（約新台幣230萬元），不過柯茲否認犯行。檢方仍在追查是否有同樣情況的受害者。

(中時電子報)